Новую Mazda EZ-60 показали на фото и раскрыли ее характеристики

За неделю до старта автосалона в Шанхае Минпром Китая опубликовал выгрузку патентов на грядущие новинки рынка, в их числе - кроссовер Mazda EZ-60.

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Кроме фото, в документах также указываются некоторые технические характеристики. Так, стали известны габариты: 4850 х 1935 х 1620 мм, колёсная база равна 2902 мм.

Автомобиль оснащён гибридной силовой установкой на базе ДВС объёмом 1,5 литра. Бензиновым двигатель заряжает тяговую батарею, которая питает 255-сильный электромотор, установленный на задней оси. Запас хода на электричестве - 160 км (измерительный цикл CLTC).

Mazda EZ-60 построен на базе Changan Shenlan S07, но оказался на 100 мм длиннее его и на 17 л.с. мощнее. Также "донорский" кроссовер от китайской марки доступен в формате электромобиля и в скором времени появится на российском рынке.