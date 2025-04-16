До десяти китайских автобрендов готовы свернуть бизнес в России

До конца года до десяти китайских автобрендов намерены покинуть российский рынок из-за снижения рентабельности и высокой конкуренции, следует из данных дилеров и аналитиков.

До десяти китайских автобрендов могут покинуть российский рынок до конца года, передает «Коммерсантъ».

Основными причинами ухода называют низкую потребительскую активность, избыток предложения и острую конкуренцию. В числе брендов, которые могут уйти, упоминаются Oting, Kaiyi, SWM, Livan, VGV, JMC и MG.

По оценкам участников рынка, вышеупомянутые марки не обеспечивают дилерам достаточной рентабельности. В условиях высокой конкуренции россияне предпочитают более известные бренды, чтобы избежать проблем с обслуживанием автомобилей в будущем.

По данным «Автостата», в первом квартале 2025 года в России было продано 247 тыс. новых легковых автомобилей, что на 25,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее сообщалось, что экспорт легковых автомобилей и грузовиков из КНР в Россию в первой половине 2023 года вырос до 4,6 млрд и 1,7 млрд долларов соответственно. Доля Китая в российском импорте автомобилей превысила 70%.