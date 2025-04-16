Какое масло нужно заливать в старый двигатель

Можно слышать утверждения, что минеральное моторное масло отлично подходит для автомобилей "в возрасте" или машин, ресурс двигателей которых подходит к своему логическому завершению. Директор компании Vertex Group (производителя бренда Tamashi) Константин Ожогин рассказал "Российской газете" о том, что такое "минералка" и чем ее лучше заменить.

© Российская Газета