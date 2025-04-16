Автоэксперт Ожогин объяснил, какое масло нужно заливать в старый двигатель
Можно слышать утверждения, что минеральное моторное масло отлично подходит для автомобилей "в возрасте" или машин, ресурс двигателей которых подходит к своему логическому завершению. Директор компании Vertex Group (производителя бренда Tamashi) Константин Ожогин рассказал "Российской газете" о том, что такое "минералка" и чем ее лучше заменить.
"Минеральное моторное масло - нефть. Естественно, не чистая, добытая из земли, а подвергнутая некоторым очисткам и обработкам, в минеральном масле может содержаться много примесей и до 1% серы, отрицательно влияющих на его свойства. Такое масло подходит для разного рода станков на производствах: токарных, фрезерных, текстильных. Для тех, в которых, по умолчанию, не будет резких скачков температур и экстремальных нагрузок, как в двигателе внутреннего сгорания. Это простой дешевый смазочный материал, выполняющий свою задачу. Но он лишён важных параметров, которые необходимы для качественной и долговечной эксплуатации двигателя автомобиля. Может ли минеральное масло обеспечить мотор надёжностью? Наверное. Но, ненадолго. Постоянная агрессия эксплуатации приводит к его выгоранию и окислению. Что мы видим в итоге, открыв пробку на клапанной крышке? Запах гари, чёрные отложения, которые, в скором времени, приведут к дорогостоящему ремонту. Поэтому лучший вариант - это "синтетика". В отличие от "минералки", синтетическое масло не просто "достают из земли". Этот продукт на заводах проходит через большое количество обработок на молекулярном уровне. Стоит отметить, что в масло внедряют целый ряд разного рода присадок. Влияющие на его "выносливость" в агрессивной среде, великолепные смазочные показатели, способность охлаждать трущиеся детали, значительно противодействовать окислению. При этом большим плюсом становится то, что от замены до замены значительно увеличивается километраж. В соответствии с нормами - 8-9 тысяч километров, на практике - 10-11. Дополнительные пара тысяч не критичны", - отметил эксперт.