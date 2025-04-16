Сколько зарабатывает Great Wall с каждого проданного автомобиля

«Китайские автомобили» сообщают, что по итогам прошлого года прибыль концерна, в который входят бренды Haval, Tank, Wey, Ora и другие, увеличилась на 80 процентов по сравнению с 2023-м. В Китае продажи GWM падают с 2021 года, однако спасением стал экспорт — его объемы за последние четыре года выросли в 3,2 раза — со 140 тысяч в 2021-м до 454 тысяч в 2024-м. Вместе с тем себестоимость одного автомобиля для внутреннего рынка сейчас составляет 122 тысячи юаней (1,43 миллиона рублей), а цена продажи — 152 тысячи юаней (1,77 миллиона рублей). То есть маржа равна 19,9 процента.

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В 2021 году себестоимость машины GWM для рынка Китая в среднем составляла 86 тысяч юаней (один миллион рублей), а рыночная цена — 103 тысячи юаней (1,2 миллиона рублей), соответственно маржа с продажи — 16,5 процента. С экспортными автомобилями дела обстояли хуже: себестоимость 99 тысяч юаней (1,16 миллиона рублей) при цене продажи в 114 тысяч юаней (1,33 миллиона рублей), а маржинальность – 12,7 процента.

В 2024-м концерн значительно улучшил эти показатели, доведя маржу с продажи одной машины на внутреннем рынке почти до 20 процентов. Себестоимость экспортных автомобилей стала равна 145 тысячам юаней (1,7 миллиона рублей), цена продажи — 178 тысяч юаней (2,08 миллиона рублей), а маржинальность — 18,8 процента. Стоит отметить, что в 2023-м маржа за рубежом была еще выше — она достигала 26 процентов. Ее снижение связано с введением новых тарифов в России, которая является ключевым экспортным рынком для Great Wall Motor.

Если говорить о прибыли с реализации автомобилей, то, по данным китайских СМИ, в 2024 году она составила 9,375 миллиарда юаней (109,4 миллиарда рублей). Учитывая, что за прошлый год GWM продала 1,233 миллиона машин, прибыль с одной в среднем составила 7600 юаней (88,9 тысячи рублей).

В 2024 году Great Wall Motor получил 40 процентов валовой прибыли за счет экспорта — этот показатель вырос в четыре раза с 2021 года. Общий объем валовой прибыли составил 34,2 миллиарда юаней (400 миллиардов рублей). Чистая же прибыль компании в прошлом году — 12,69 миллиарда юаней (148,4 миллиарда рублей). Этот показатель на 80 процентов выше того, который концерн отразил в финансовом отчете за 2023-й.