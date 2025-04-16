Nissan планирует выпустить аналог Lada Largus

Для индийского рынка уже анонсированы производные под маркой Nissan от моделей Dacia Duster и Bigster. Следующим, скорее всего, станет вариация на тему Dacia Jogger, пишет Auto Motor und Sport.

© Российская Газета

Dacia Jogger пришёл на смену Logan MCV, копией которого является отечественный Lada Largus. Универсал с салоном на семь мест и демократичной ценой может добиться успеха в стране с населением 1,4 млрд человек. В Европе Dacia Jogger стоит от 15 тысяч евро.

Премьера "Джоггера" состоялась в сентябре 2021 года. Универсал базируется на модульной платформе CMF. Длина автомобиля составляет 4547 мм, по колёсной базе "румын" уступает нашему "Ларгусу": 2897 мм против 2905 мм. Для модели доступны турбомотор 1.0 TCe, развивающий на бензине 110 л.с. и 101 силу в битопливной версии (бензин + пропан), а также гибридная трансмиссия.

Кооперация Renault (владеет Dacia) и Nissan имеет долгую историю. Например, Nissan Townstar является копией Renault Kangoo, а новый Nissan Micra станет близнецом Renault 5.