В Белоруссии выбрали автомобиль года

В соседней стране традиционный конкурс «Автомобиль года» проводится уже около двух десятков лет. И по лидеру конкурса можно было отслеживать, как меняются предпочтения. Поэтому неудивительно, что в этот раз практически во всех номинациях лидировали «китайцы».

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Абсолютным лидером в этом году стал премиальный гибридный кроссовер Voyah Free Pro. Эксперты присудили ему 73 балла. На втором месте неожиданно оказался кроссовер Audi Q8, получивший 68 баллов. А бронзовым призером также стал SUV — локализованный Belgee X50.

Помимо этого, голосование проходило и в различных номинациях, где свои баллы присуждали интернет-пользователи. И в номинации «Дизайн года» победителем выбран Audi RS6 Avant. Более чем втрое меньше голосов получил Voyah Free 318, и с небольшим отставанием бронзовым призером стал Zeekr 001.

В номинации «Модель-новинка года» на победу претендовали автомобили, появившиеся на рынке Беларуси в 2024-м году. Победил электрический Dongfeng Box, лишь немного опередивший Jetour T2, а третьим на подиуме разместился Zeekr 7X.

Обладатель титула «SUV года» — Belgee X50, на втором месте — Haval F7, замкнул тройку Dongfeng Mage.

Между тем, белорусы начали «инвестировать» деньги в красивые номера. Перекупщики считают, что номерные знаки с определённым набором символов со временем будут только дорожать.