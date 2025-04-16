Водителям посоветовали переходить на летние шины

Московских водителей призвали переходить на летние шины, так как в столице установилась теплая погода. Об этом в среду, 16 апреля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

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Там также напомнили о некоторых проблемах, с которыми могут столкнуться автомобилисты на зимней резине в теплый период. Так, зимние шины имеют довольно мягкую структуру, поэтому при высоких температурах есть вероятность того, что они станут еще мягче. Также в теплую погоду на них быстрее изнашивается протектор.

Поэтому водителей призвали соблюдать внимательность при поездках за город, а также следить за прогнозом погоды. Ночью температура в области может быть ниже, чем в городе.

— Мы рекомендуем автомобилистам своевременно заменить зимнюю резину на летнюю. Это позволит избежать аварий и убережет от быстрого износа шин. Дорожный патруль ЦОДД уже начал менять колеса на своих автомобилях по сезону, — цитируют слова главы департамента Максима Ликсутова в пресс-службе.

С 2025 года в России запрещено использовать летом сезонные шипованные шины. Нарушителям правила грозит штраф в размере 500 рублей. Согласно постановлению, эксплуатация шипованной резины в летний период трактуется как «управление машиной с техническими неисправностями».