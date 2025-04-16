Популярность китайских авто снижается

Поставки, которые происходят в настоящее время, выполняют заказы, сделанные российскими дилерами еще осенью предыдущего года. Новых заказов практически нет. Россия утратила лидирующие позиции по импорту китайских авто, опустившись на третье место. Главными направлениями экспорта для китайских автопроизводителей теперь стали Мексика, ОАЭ и страны Евросоюза через Бельгию. При этом доля китайских автомобилей на европейском рынке остается незначительной, составляя порядка 2%.

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Несмотря на наличие большого объема складских запасов автомобилей в России, который оценивается примерно в миллион единиц, южнокорейские компании рассматривают возможность возобновления работы на российском рынке. Kia уже запланировала продажи в России на 2025 год, с целью реализовать около 50 тысяч автомобилей.

Ранее мы писали, что дилеры KIA в Санкт-Петербурге не в курсе о намерениях корейского автопроизводителя возобновить свою деятельность в России. Об этом 15 апреля поделился в своем Telegram-канале автомобильный эксперт Денис Гаврилов.

Отметим, что компания Mazda вплотную подошла к возрождению роторного мотора в качестве основного в серийных моделях. Сотрудники разработали двухсекционную силовую установку, которая соответствует строгим экостандартам, включая американский LEV IV и европейский Euro 7.