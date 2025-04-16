Эксперты назвали самые популярные премиальные автомобили в РФ

Стали известны самые популярные у россиян премиальные авто. Первую строчку заняла машина BMW X5.

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Кроссовер BMW X5 стал самым популярным подержанным автомобилем премиум-класса в России в первом квартале 2025 года, согласно исследованию "Авито Авто". Эксперты проанализировали предложение и спрос на автомобили с пробегом до трех лет.

Так, BMW лидирует по интересу покупателей (34,4%). За ней следуют Mercedes-Benz (33,2%), Lexus (10,7%), Audi (8,5%) и Land Rover (5,6%).

Средняя цена премиальных автомобилей с пробегом сохранилась на уровне 4,6 миллиона рублей, передают "Известия".