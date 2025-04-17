Cейчас можно купить китайский авто по очень выгодной цене

Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто заявил, что сейчас у россиян есть реальная возможность приобрести китайский автомобиль по очень выгодной цене. Это стало возможно благодаря снижению продаж и привлекательным дисконтным программам от дилеров и дистрибьюторов.

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Моржаретто отметил "Москве 24", что из-за стагнации на рынке многие компании готовы идти на уступки и делать интересные предложения для своих клиентов. Однако он также предупредил, что период больших скидок не будет длиться вечно - как только дилеры распродадут свои прошлогодние запасы, цены вернутся к прежнему уровню.

Кроме того, эксперт предупредил, что владельцы непопулярных марок могут в будущем столкнуться с трудностями в их обслуживании на фоне их возможного ухода из нашей страны. По его словам, если компании покинут Россию, у хозяев машин возникнут проблемы с приобретением запчастей для них.

Ранее "РГ" рассказала о том, что с рынка РФ могут уйти сразу семь китайских марок.