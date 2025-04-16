Часть китайских автобрендов уходит из России: кто их заменит

Около десяти китайских автомобильных брендов могут покинуть российский рынок в этом году. Основная причина — низкие продажи, что приводит к снижению рентабельности салонов и расторжению франшиз. В качестве основных претендентов на уход с российского рынка называют Oting, Kaiyi, SWM, Livan, VGV и MG. «Вечерняя Москва» узнала у автоэксперта Андрея Бундина, какие автомобили смогут заменить китайские бренды после ухода из РФ.

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Как рассказал специалист, судя по всему, уходят очень маленькие игроки, непопулярные в нашей стране. В настоящее время самые лучшие продажи в России зафиксированы у таких популярных китайских автомобильных брендов, как Haval и Exeed.

— Поэтому рынок сильно не заметит потерю менее востребованных бойцов. В любом случае, в ценовом сегменте тех китайских авто, которые остаются на российском рынке, их конкурентами являются подержанные европейские и корейские машины. Они уже есть в нашей стране или их привозят по параллельному импорту, — сказал он.

Эксперт отметил, что на сегодняшний день большой популярностью у россиян пользуются корейские и европейские бренды авто, которые пришли в РФ из КНДР. У них очень хороший ценник, который сопоставим с новым «китайцем».

— Китайские машины спокойно заменят автомобили таких марок, как Hyundai, Kia, BMW и Mercedes-Benz. На данный момент можно привезти качественный автомобиль за четыре миллиона рублей с маленьким пробегом, в хорошем состоянии и большой комплектацией. При этом ликвидность при продаже у этих автомобилей будет выше, чем у китайских, потому что они сильно теряют в цене на рынке подержанных авто, — сообщил Бундин.

По мнению собеседника «ВМ», отечественные автомобили пока не смогут заменить китайские машины, потому что у них слишком высокая цена.

— К сожалению, российские автомобили не смогут заменить «китайцев» на нашем рынке. Но это не потому, что они плохого качества и функционала, а из-за завышенной стоимости. Их реальная цена в мире авторынка формируется странным образом. За эти же деньги можно купить китайские авто чуть старее, но оно будет более надежное. Все упирается в цену российских автомобилей. Однако при покупке отечественной машины ее владелец получает выгодное преимущество — расширенную гарантию, — заключил он.

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