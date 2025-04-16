"Рейтинги Авто Года": Самой надежной машиной признан Subaru Forester

16 апреля в ИА ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная итогам всероссийского исследовательского проекта «Рейтинги Авто Года – 2025», в рамках которой были представлены результаты масштабного исследования предпочтений российских автолюбителей.

На мероприятии присутствовали ведущие спикеры автомобильной отрасли. Они обсудили актуальное состояние рынка в первом квартале, акцентировав внимание на ключевых трендах, которые его трансформируют. Были затронуты важные темы, такие как локализация производств и утилизационный сбор, а также возможности возвращения ушедших брендов. Особое внимание было уделено динамике рынка китайских автобрендов и изменению дилерских сетей в новых реалиях 2025 года. Не обошли стороной и развитие инфраструктуры для электромобилей, подчеркнув важность этих аспектов для будущего отрасли.

Премия «Автомобиль года в России» существует уже 25 лет. В рамках Премии исследовательский проект «Рейтинги» появился 11 лет назад. Это более глубокое изучение не только мнения потребителей, но и их потребительского поведения. В проекте «Рейтинги» автомобили разделяются по близким для автолюбителей категориям, ровно как они выбирают автомобили в жизни. Помимо голосования за предпочитаемые автомобили, респонденты принимали участие в опросах, которые помогли понять ситуацию на рынке глазами автолюбителей.

Исследования «Автомобиля года» и данные статистики продаж показывают, что у потребителей снизились намерения покупки автомобилей в 2025 году: только 49% респондентов рассматривают приобретение в ближайшее время по сравнению с 63% в 2024 году. Доля желающих купить новые автомобили также уменьшилась с 49% до 43%.

Также были представлены результаты индекса ржавчины – первого в России масштабного исследования физического состояния автопарка. Индекс помогает оценить емкость проблем рынка автомобилей с пробегом. Анализ рынка показал, что средний уровень ржавчины в сегменте SUV составляет 16,6%, а средний уровень для автомобилей малого и среднего класса – 44,6%, что показывает огромный потенциал продаж в этом сегменте.

Но результаты исследований огласили не только «Авто Года». Шинный Холдинг «Кордиант» определил, что большая часть российских автомобилистов уже готова к переходу на отечественные комплектующие.

Масштабное исследование «Рейтинги Авто Года» велось с 1 января 2025 года по 31 марта 2025 года. Опросы проходили на сайте проекта. В них мог принять участие любой совершеннолетний респондент, проживающий на территории РФ. В 11-м сезоне «Рейтингов» в исследовании приняли участие порядка 30 тысяч респондентов. Обработка и анализ данных осуществлялись независимой исследовательской компанией Ipsos.

В этом году исследование состояло из 10 детальных опросов в двух основных сегментах: «Новые авто» и «Авто с пробегом».

В этом году лучшие новинки предлагалось выбрать в семи номинациях («Надежные», «Семейные», «Современные», «Многоцелевые», «Цена/качество», «Иконы стиля», «Гибриды и электрокары»). Результаты опросов были разделены на две категории. Первая – без учета машин, поступающих по параллельному импорту. Вторая – это смешанный рейтинг (модели, официально поставляемые в РФ, плюс поступающие по «серым» схемам).

Каждый из автомобилей, попавших в рейтинг респондента, оценивался по различным характеристикам: качеству сборки, безопасности, практичности, комфорту, подготовленности к российским условиям и экономичности.

Номинации:«Надежные авто»

В этом году марка Subaru вновь завоевала признание, заняв почетное место в списке самых надежных автомобилей. Этот успех стал особенно значимым, поскольку бренд одержал победу второй год подряд в общем зачете.

Официально представленные

Lada Niva Legend / BrontoChery Tiggo 7 PRO MAXHaval Dargo / X

Среди всех

Subaru ForesterToyota Land Cruiser PradoHonda CR-V

«Семейные авто»

Официально представленные

Chery Tiggo 7 PRO MAXLada LargusGAC M8

Среди всех

Kia CarnivalChery Tiggo 7 PRO MAXLada Largus

«Современные авто»

Официально представленные

Omoda C5Voyah FreeGeely Monjaro

Среди всех

Zeekr 001Li Auto L9Omoda C5

«Многоцелевые авто»

Официально представленные

ГАЗ Соболь NNChery Tiggo 7 PRO MAXLada Largus

Среди всех

Volkswagen Multivan/ Caravelle/ CaliforniaГАЗ Соболь NNChery Tiggo 7 PRO MAX

«Цена/качество»

Официально представленные

Lada Vesta SW CrossLada Granta Livan S6 Pro

Среди всех

SKODA OctaviaToyota RAV4Kia Sportage

«Иконы стиля»

Официально представленные

Aurus SenatTank 700Voyah Free

Среди всех

Mercedes-Benz G-КлассPorsche 911 CARRERA / Turbo / GT3Aston Martin DB11 / DB12

«Гибриды и электрокары»

Официально представленные

Voyah FreeAITO SERES M5Voyah Dream

Среди всех

Zeekr 001Li Auto L9Voyah Free

Второй сегмент – это подержанные авто. Участники опроса определяли свои предпочтения в номинациях «Автолегенда», «Первое авто» и «Выгодная покупка».

«Автолегенда» Toyota Land Cruiser 200Lada Niva Toyota Land Cruiser Prado IV

«Первое авто»Lada Granta IToyota Corolla X рестайлингFord Focus II рестайлинг

«Выгодная покупка»Toyota Land Cruiser Prado IV рестайлингLada Largus IToyota Camry VII рестайлинг

Пресс-конференция не только подвела итоги масштабного исследования, но и стала значимой площадкой для обсуждения ключевых вызовов и перспектив автомобильного рынка. Благодаря поддержке партнеров мероприятие объединило представителей отрасли, экспертов и журналистов, сделав его важной вехой в профессиональной дискуссии и подчеркнув важность ежегодного рейтинга для всей автомобильной индустрии.

Партнёрский материал