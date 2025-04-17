Hyundai и Kia могут вернуться в Россию в виде "конструктора"

Эксперт Ян Хайцеэр, вице-президент Национального автосоюза, считает, что некоторые ушедшие автобренды могут вернуться в Россию через неофициальные поставки машинокомплектов для сборки.

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"Главное условие возвращения автомобильных брендов - снятие санкций. Если они и вернуться, то тайно из машинокомплектов, собранных в Китае. Об этом будем знать только мы, а производитель закроет глаза", - цитирует эксперта News.ru.

Однако Хайцеэр не уточнил, что будут делать с этими машинокомплектами у нас в России: для создания из "конструктора" полноценного автомобиля требуются производственные мощности, которые заняты сборкой либо машин отечественных брендов, либо китайцев.

На бывшем заводе, где выпускали по 2022 год популярные бюджетники Hyundai и Kia, теперь собирают их же, но под брендом Solaris. И вряд ли компания "АГР", которая владеет заводом и брендом, согласится уступить место. Воспользоваться опционом обратного выкупа при "возвращении", о котором говорит Хайцеэр, нельзя, потому что это означает играть "в белую".

Ранее автоэксперт Хайцеэр заявил, что цены на авто снизятся из-за ухода некоторых китайских брендов из РФ.