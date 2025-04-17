Китайские авто в России могут обвалиться в цене

Когда в РФ вернутся ушедшие автобренды, новые и б/у китайские авто должны подешеветь на 20%, считает коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин. Также он отмечает, что сейчас предложений автомобилей из КНР стало больше на фоне возможного возвращения ушедших автопроизводителей.

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По словам Житнухина, на рынке уже наметился тренд к снижению цен на б/у «китайцев»: в январе текущего года годовалые авто продавались дешевле новых с разницей в цене до 50%.

По мнению эксперта, в будущем китайские машины будут чувствовать себя на российском рынке хорошо. Их продажи будут расти на фоне сформированной репутации и повышения лояльности со стороны россиян.

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Ранее «За рулем» сообщал, что в России на 20-600 тыс. рублей подешевели автомобили пяти марок.