Дилеры начали принимать предзаказы на новую Lada Iskra

Дилеры Lada начали принимать предзаказы на новую Iskra, серийное производство которой начнется в эту субботу - 19 апреля.

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"Обращения есть, но пока мало. Клиентам интересно увидеть машину сначала вживую", - рассказали "Российской газете" в сети дилерских центров "Прагматика".

Дата начала продаж "Искры" не названа, но, как правило, автомобили появляются у дилеров по всей стране спустя месяц после постановки на конвейер. Ожидаемая начальная цена Lada Iskra - 1,3 млн рублей.

Базовым для модели станет пара 90-сильного 8-клапанного двигателя 1.6 и 5-ступенчатой МКП, также для модели будет доступен 16-клапанный мотор аналогичного объёма мощностью 106 л.с. в паре с 6-ступенчатой "механикой" или вариатором.

Инвестиции в проект после того, как Renault ушла из России, составляют 23 млрд рублей, а общие затраты, включая начальный этап разработки и постановку на конвейер, достигают 37 млрд рублей.

Ранее "РГ" сообщала, что АвтоВАЗ восстановил мощности, на которых будут выпускать модели бренда SKM.