Sinomach Auto готовит экспансию на российский рынок

Концерн Sinomach Auto раскрыл планы по расширению модельной линейки бренда Oting в России, тем самым опровергнув циркулирующие слухи о скором уходе с рынка. К нам приедут два пикапа и внедорожник на базе последнего Nissan Patrol.

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Пикап Othing Rich 7 построен на базе Nissan Navara и имеет два варианта длины кузова: 5287 мм и 5537 мм. Для него доступны бензиновый двигатель объёмом 2.0 литра и мощностью 228 л.с., а также 166-сильный дизель объёмом 2.3 литра, коробки передач - 6-ступенчатая МКП и 8-диапазонный гидроавтомат. Привод у пикапа полный.

В списке оснащения заявлены: кожаный салон, мультимедиа с большим экраном, фронтальные подушки безопасности, ABS, EBD, TCS, ESP, а также опциональные системы кругового обзора и электронный стояночный тормоз.

Вторым пикапом на рынке РФ станет Oting Z9 от завода Zhengzhou Nissan (Dongfeng). Это новичок даже на китайском рынке - его премьера прошла в начале 2025 года. Габариты модели составляют 5520 х 1960 х 1950 мм, колёсная база - 3300 мм, клиренс - 270 мм.

В КНР модель предлагается с бензиновым и дизельным ДВС мощностью 258 л.с. и 190 л.с., а также с гибридной силовой установкой на базе турбированной "полторашки".

Оба пикапа появятся в России в четвёртом квартале 2025 года.

В следующем году появится полноразмерный внедорожник на платформе Nissan Patrol нового поколения. Его выпуск пока не начался даже в Китае. В Sinomach Auto подчеркнули, что "новая модель займет место в сегменте Big-size SUV и станет единственным японским представителем в классе, продающимся в России официально".

В настоящее время в России продаются внедорожник Oting Paladin и пикап-хардтоп Palasso. Кроме поставок автомобилей марки Oting концерн Sinomach Auto является дистрибьютором марки Rox, к концу года в портфеле компании появится бренд Li Auto.