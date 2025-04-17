Как не прогадать при покупке автомобиля с низкой ценой

В последнее время на просторах интернета россияне все чаще стали видеть завораживающие объявления о продажах автомобилей с пробегом по сказочно низкой цене. Продавцы утверждают, что их авто или из партии банковского конфиската, или изъяты на таможне. Так или иначе, но потребитель всегда хочет иметь в своем распоряжении «породистого тевтонского жеребца по цене остриженной корейской овечки». Однако потенциальные владельцы таких авто порой даже не догадываются, что могут остаться не только без машины, но и без денег, попав в кредитную кабалу.

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Как сообщает портал Pravda.Ru, клюнув на «медовое» объявление, возможный обладатель шикарного внедорожника спешит в автосалон, где выясняется, что заветный автомобиль только что купили. Но не все так плохо — ведь есть почти такой же, правда он чуть дороже, но зато оформить его возможно в течении часа, да и рассрочка тоже имеется. Далее начинается второй акт спектакля.

«Вам дают договор «на ознакомление». Но на деле вы уже подписываете настоящий кредит с кучей ненужных допов, страховок и услуг. В результате авто оказывается дороже на 1,5-2 миллиона рублей. А отказаться? Уже поздно — подписи стоят», - пишет издание.

По мнению экспертов, в подобные ситуации люди попадают по нескольким причинам: из-за иллюзии получения выгоды, психологического давления со стороны продавца, затянувшего обсуждения юридической стороны сделки, в результате которого внимание клиента притупляется и, как это до сих пор бывает, из-за наличия ряда кабальных условий, напечатанных в договоре мельчайшим шрифтом.

Чтобы не попасть впросак при покупке подержанного авто специалисты советуют помнить, что настоящий банковский или таможенный конфискат реализуется только крупными партиями на специальных аукционах, а бесплатным сыр бывает только в мышеловке.