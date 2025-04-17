Почему в РФ перестали покупать китайские машины

С начала года в российской автомобильной сфере наблюдалась повсеместная стагнация: продажи автомобилей кратно сокращались, а вместе с ними прекращали свое существование и дилерские центры. Не имея возможности распродать свои запасы на складах, компании попросту отказываются от новых поставок.

© РИА Новости

Так, на днях "Китайская ассоциация легковых автомобилей" опубликовала данные, из которых стало ясно, что Россия перестала быть главным рынком сбыта для машин из Поднебесной.

За первые два месяца текущего года в Мексику было импортировано 86 000 автомобилей, а в Объединённые Арабские Эмираты - 71 000. В то же время в России было реализовано всего 57,5 тысяч новых китайских автомобилей, что на 50% меньше, чем в прошлом году.

Кроме того, более ста отечественных дилерских площадок расторгли контракты с зарубежными производителями, а некоторые автосалоны объявили о своем закрытии. Причина проблемы, по мнению портала "Автовзгляд", лежит на поверхности: покупка авто за наличный расчёт становится невыгодной, а использование заёмных средств на фоне высокой ключевой ставки для многих граждан недоступно.

По мнению специалистов рынка, в трёх случаях из четырёх заявленная цена не соответствует качеству и количеству машины. Поэтому, если россиянин располагает необходимой суммой для покупки иномарки, он чаще делает выбор в пользу автомобилей известных брендов, привезённых путём параллельного импорта из Китая или Кореи, нежели идёт в автосалон за малознакомыми марками из Поднебесной.

Существует ещё одна важная причина, по которой многие отказываются от покупки машин: утилизационный сбор делает и без того высокую цену импортного автомобиля совершенно непривлекательной. Таким образом, многих производителей стимулируют к локализации выпуска авто в России, что позволит в будущем сделать цену для конечного потребителя более выгодной. Однако случится это не очень скоро: даже для запуска конвейера нужно не менее полугода, а то и больше.

Главный вопрос, который пока остаётся без ответа: сколько брендов смогут пережить этот период стагнации, и кто сможет сохранить доброе имя после окончания кризиса на рынке?

Ранее "РГ" рассказала о том, что китайские автомобили могут подешеветь на 20% после возвращения ушедших брендов.