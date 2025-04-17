Когда могут лишить прав за езду задним ходом

Автовладельцы иногда пропускают свой поворот и считают, что вернуться задним ходом — это не проблема, особенно чтобы не объезжать целый квартал.

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Об этом в комментарии порталу Naav рассказали представители ГАИ, передает ИА DEITA.RU.

Как объяснили инспекторы, согласно пункту 8.12 ПДД, движение задним ходом разрешено, если это безопасно и не создает помех другим участникам дорожного движения. Однако есть места, где такой маневр строго запрещен: железнодорожные переезды, тоннели и мосты.

Также нельзя двигаться задним ходом на перекрестках, пешеходных переходах и остановках общественного транспорта. Наибольшую опасность представляет движение задним ходом на улицах с односторонним движением. В этом случае водитель нарушает правила, что может привести к штрафу в размере 5000 рублей и даже лишению прав на срок от четырех до шести месяцев.

В постановлении Верховного суда РФ от 9 февраля 2012 года уточняется, что движение назад в зоне действия знака «Въезд запрещен» будет рассматриваться по части 3 статьи 12.16 КоАП РФ. Наказание за это будет аналогично штрафу за подобные действия на дороге с односторонним движением.

Поэтому важно быть внимательными и стараться избегать движения задним ходом, если есть сомнения в том, что можно избежать наказания. Проще объехать один квартал, чем рисковать лишением прав или крупным штрафом.