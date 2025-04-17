В Шанхае идет подготовка к премьере Volkswagen Aura

На автосалоне в Шанхае компания Volkswagen совместно с местным партнёром FAW представят концептуальный седан ID. Aura, который в следующем году должен появиться в серийном исполнении.

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Известно, что в основе седана лежит платформа CMP, а вот начинка будет предоставлена китайским партнёром. Автомобиль реализуется в рамках концепции "в Китае, для Китая".

ID. Aura является одним из трёх концептов Volkswagen, которые продемонстрируют на автосалоне в Шанхае.

Через несколько дней дебютируют полноразмерный электрический внедорожник ID. Era, который "Фольксваген" готовит к производству совместно с SAIC, а также кроссовер ID. Evo от Volkswagen-JAC.