Автоэксперт Абрамейцев рассказал, какие летние шины точно не надо покупать
Начальник отдела технической поддержки клиентов АО "Кордиант" (холдинг "Кордиант") Алексей Абрамейцев рассказал "Российской газете" о том, какие летние шины точно не надо приобретать.
"Первое, о чем хочется предостеречь автовладельцев, - покупка подержанных шин. Такие шины могут иметь скрытые повреждения и недостатки, что может обернуться серьезными проблемами при эксплуатации. При этом визуально покрышки могут быть без дефектов или вообще напоминать новые. Времена дефицита шин на рынке давно прошли, и если бюджет не позволяет приобрести комплект премиального производителя, лучше отдать предпочтение шинам другого ценового сегмента, но новым, против тех, которые уже были в употреблении. При этом рекомендуем обратить внимание и на страну-производителя шин - неизвестные бренды из Поднебесной лучше обходить стороной по причине слабых эксплуатационных характеристик и нестабильного качества. Также не стоит покупать летние шины, которые реализовываются в неспециализированных местах. Малоизвестные торговые точки и набирающие последнее время популярность маркетплейсы являются не самым удачным выбором с точки зрения приобретения технически сложных товаров, которыми и являются шины. Приобретая шины в шинных центрах, авторизованными производителями, вы можете быть уверены в соблюдении правил хранения шин, что очень важно с точки зрения продления их жизненного цикла. Более того, на шины с интернет-площадок не всегда распространяются дополнительные бонусы от производителей, а именно различные акции и программы лояльности: начиная от бесплатного шиномонтажа, заканчивая сервисными программами, которые расширяют условия заводской гарантии на шины и позволяют компенсировать ремонт или замену шины в случае ее повреждения при эксплуатации", - отметил специалист.