Определены двигатели, подверженные повышенному расходу масла

Небольшой расход масла в двигателе внутреннего сгорания — это естественный процесс. Конструкция мотора, температурные колебания, тяжелые условия эксплуатации и стиль вождения могут влиять на этот показатель. Но возникает вопрос: какой объем угара масла считается нормальным, а какой — признаком масложора?

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Каждый автопроизводитель устанавливает свои рекомендации. Если говорить о средних значениях, нормы расхода масла могут быть следующими:

У бензиновых атмосферных двигателей с 4 цилиндрами расход масла варьируется от 5 до 25 граммов на 1 тысячу км пробега. У 6 и 8-цилиндровых — около 30–40 граммов; Дизельные двигатели с 4 цилиндрами могут расходовать до 30 граммов, в то время как 6 и 8-цилиндровые потребляют до 50 граммов на каждую «тысячу» пробега; Турбомоторы, как правило, имеют более высокие допуски, и их расход масла может достигать 80 граммов на 1000 км на каждую турбину.

В итоге исправный двигатель способен потреблять от 50 до 400 граммов масла за интервал замены на 5–10 тысяч км пробега. На масляном щупе эта разница может остаться незамеченной, создавая иллюзию, что двигатель не расходует масло вовсе.

Тем не менее, есть двигатели, которые требуют регулярного контроля уровня масла и постоянного долива.

Первыми такими моторами являются силовые установки от Volkswagen 1,8 TSI мощностью от 120 до 160 л.с. и 2,0 TSI мощностью от 180 до 210 л.с. в рамках линейки EA888 поколения gen2, установленные на Golf GTI, Seat Leon Cupra R, Audi A3, A6, Q7 и Passat B6. Эти модификации страдают от характерных проблем, таких как растягивающаяся цепь ГРМ, избыток нагара на впускных клапанах и высокий расход масла. На пробеге 50–70 тысяч километров угар может достигать 1 литр на 1 тысячу километров, что выходит за рамки нормы.

Вторым типом двигателей, которые страдают «масложором», являются моторы от BMW — серия N63 объемом 4,0 и 4,4 литра, мощностью от 408 до 530 л.с., устанавливаемые на BMW 5, X5 и X6, также имеют схожие проблемы. Из-за конструктивных особенностей и высокой нагрузки в этих моторах быстро изнашиваются маслосъемные колпачки, и кольца залегают, что способствует повышенному расходу масла. Уплотнители и подшипники турбин также приводят к утечкам смазки, и расход может достигать 1,5 литра на 1 тысячу километров.

Также следует отметить двигатель Honda 1,6 литра мощностью 125 л.с. с 16V VTEC. Несмотря на репутацию японских автомобилей, не все моторы заслуживают похвалы. Агрегат на Civic V поколения оказался весьма проблемным из-за специфической настройки, ориентированной на высокие обороты, что способствует повышенному угару масла до 1 литра на 1 тысячу километров