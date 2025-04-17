Во сколько обойдется владельцу эксплуатация кроссовера Jaecoo J8

За пять лет владельцы кроссовера Jaecoo J8 потратят на его обслуживание 3,2 млн рублей. Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ.

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Так, каждый километр на Jaecoo J8 обойдется в 42,53 рубля. За год получается сумма 637,9 тыс. рублей, за пять лет — 3,2 млн рублей. Цена машины составляет 5 млн рублей.

Отмечается, что в стоимость владения включены страховки ОСАГО и каско, замена шин, топливо, ремонт и налоги. При расчете учитывалось владение автомобилем в Казани при среднем пробеге в 15 тыс. км в год.

Jaecoo J8 представляет собой перелицованную версию кроссовера Chery Tiggo 9, от которого отличается шильдиками и дизайном решетки радиатора. На российском рынке автомобиль предлагается с 2,0-литровым турбомотором мощностью 249 л.с. и семиступенчатой роботизированной коробкой передач DCT7. Привод — полный.

Автомобиль адаптирован для эксплуатации в России. Уже в базовую комплектацию входят обогревы руля, зеркал, лобового стекла, форсунок омывателя и всех сидений.

Ранее сообщалось, что продажи автомобилей Jaecoo в России выросли на четверть.