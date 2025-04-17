Отечественный авторынок находится в стадии переформатирования

Эксперт Шкурыгин: на российском авторынке нет кризиса, не стоит паниковать
На фоне низких продаж из РФ могут уйти некоторые китайские бренды. Коммерческий директор "Авто.ру" Даниил Шкурыгин рассказал "Российской газете", что отечественный рынок находится в стадии переформатирования.
"Такая новость не станет большим сюрпризом - в первом квартале 2025 года в России уже было закрыто более 210 автосалонов китайских брендов. Однако воспринимать это как кризис или повод для паники не стоит. Во-первых, важно понимать структуру закрытий. Согласно статистике, больше всего салонов закрыли такие бренды, как Foton, FAW/Bestune, SWM - марки, которые не входят в число наиболее узнаваемых и востребованных на рынке. Закрытие таких точек и возможный уход Kaiyi, Livan и других, как правило, связано не с системным падением спроса на китайские автомобили в целом, а с оптимизацией дилерской сети и выводом неэффективных игроков. Во-вторых, параллельно с этим идет активное открытие новых шоу-румов и наполнение рынка автомобилями других марок. Например, Belgee в 2024 году открыл 135 новых шоу-румов, "Солярис" - 86, Haval Pro - 75, GAC и Soueast - по 57. Это говорит о продолжающейся экспансии и переконфигурации рынка, а не о его сворачивании. В 2024 году также выходили новости о массовых закрытиях, но по итогу год завершился ростом общего числа дилерских центров. То есть рынок находится в стадии переформатирования, когда менее устойчивые бренды уступают место более сильным и адаптивным игрокам", - отметил специалист.