Эксперт Шкурыгин: на российском авторынке нет кризиса, не стоит паниковать

Российская Газета

На фоне низких продаж из РФ могут уйти некоторые китайские бренды. Коммерческий директор "Авто.ру" Даниил Шкурыгин рассказал "Российской газете", что отечественный рынок находится в стадии переформатирования.

Отечественный авторынок находится в стадии переформатирования
© Российская Газета
"Такая новость не станет большим сюрпризом - в первом квартале 2025 года в России уже было закрыто более 210 автосалонов китайских брендов. Однако воспринимать это как кризис или повод для паники не стоит. Во-первых, важно понимать структуру закрытий. Согласно статистике, больше всего салонов закрыли такие бренды, как Foton, FAW/Bestune, SWM - марки, которые не входят в число наиболее узнаваемых и востребованных на рынке. Закрытие таких точек и возможный уход Kaiyi, Livan и других, как правило, связано не с системным падением спроса на китайские автомобили в целом, а с оптимизацией дилерской сети и выводом неэффективных игроков. Во-вторых, параллельно с этим идет активное открытие новых шоу-румов и наполнение рынка автомобилями других марок. Например, Belgee в 2024 году открыл 135 новых шоу-румов, "Солярис" - 86, Haval Pro - 75, GAC и Soueast - по 57. Это говорит о продолжающейся экспансии и переконфигурации рынка, а не о его сворачивании. В 2024 году также выходили новости о массовых закрытиях, но по итогу год завершился ростом общего числа дилерских центров. То есть рынок находится в стадии переформатирования, когда менее устойчивые бренды уступают место более сильным и адаптивным игрокам", - отметил специалист.

Автоэксперт
FAW