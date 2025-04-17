Как будет работать ОСАГО для РФ и РБ

С 23 апреля 2025 года автомобилисты России и Беларуси смогут оформить единую «автогражданку» для двух стран. В преддверии старта продаж в Российском союзе автостраховщиков (РСА) редакции Quto.ru объяснили, как будет работать новый полис под названием «Белая карта».

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Отмечается, что водителям не нужно оформлять новую страховку, а сам документ будет представлять собой расширение для обязательного ОСАГО.

Докупить опцию водители могут только при наличии действующей «автогражданки». Для легковых машин стоимость «Белой карты» составит от 3 400 до 3 590 рублей, для грузовиков — от 7 560 до 7 980 рублей. Тариф будут определять сами страховщики.

По словам президента РСА, новая страховка будет выгодна тем, кто посещает соседнюю страну не менее трёх раз в год — в этом случае страховка будет стоить дешевле «Синей карты» для разовых поездок, которая продолжит действовать, как и раньше.

Оформить общий для России и Беларуси полис можно будет в ограниченном количестве страховых компаний. Список включает «РЕСО-Гарантия», «АльфаСтрахование», «Югория», «Зетта Страхование», «Согласие», «Росгосстрах», «ВСК», «Спасские Ворота», «Двадцать первый век».

Если российский водитель стал виновником аварии на территории соседней страны, урегулирование происходит в соответствии с белорусским законодательством.