Эксперт рассказал, какие китайские автобренды могут уйти из России
До конца года из России могут уйти порядка 10 китайских автобрендов. Среди них: Oting, Kaiyi, SWM, Livan, VGV и MG.
Как подчеркнул эксперт Андрей Бундин, эти компании были мало представлены на российском рынке.
«Поэтому рынок сильно не заметит потерю менее востребованных бойцов. В любом случае, в ценовом сегменте тех китайских авто, которые остаются на российском рынке, их конкурентами являются подержанные европейские и корейские машины. Они уже есть в нашей стране или их привозят по параллельному импорту», — цитирует эксперта «ВМ», сообщает Радио «Комсомольская правда».