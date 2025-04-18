Что нельзя возить в машине, рассказали в ГАИ

Многие автомобилисты искренне убеждены, что в салоне своего автомобиля они могут перевозить практически всё, что угодно.

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Однако, на самом деле перевозимые предметы должны соответствовать определённым требованиям, а в некоторых случаях требуются специальные разрешения, сообщает ИА DEITA.RU.

За перевозку запрещённых предметов водитель рискует лишиться прав. Об этом порталу «Naavtotrasse.ru» рассказали представителя ГАИ. Как объяснили инспекторы, прежде всего, груз не должен мешать управлению автомобилем и закрывать видимость из салона.

Также он не должен затруднять читаемость государственных номеров. Если предмет выступает за пределы кузова, его необходимо обозначить знаком «крупногабаритный груз». Если перевозка осуществляется в тёмное время суток, груз должен быть отмечен световыми элементами: спереди — белым, сзади — красным.

Несоблюдение этих требований может привести к штрафу в размере 1500-2000 рублей, а также к лишению водительского удостоверения на срок до 4 месяцев. Если в автомобиле перевозятся туши животных, добытых на охоте, потребуется соответствующее разрешение. Вне охотничьего сезона водителю грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Также необходимо иметь документальное подтверждение при перевозке дров. В противном случае физическому лицу грозит штраф в размере 4-5 тысяч рублей, а для организаций — до 300 тысяч. Штраф в размере 3-5 тысяч рублей предусмотрен за перевозку более 10 литров алкоголя собственного производства, а за живую ель можно получить штраф от 20 до 40 тысяч рублей.