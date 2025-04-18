МТС начала продавать китайские авто во флагманском салоне связи

Компания МТС запустила продажи китайских автомобилей во флагманском салоне, расположенном в торговом центре «Галерея» в Санкт-Петербурге. Партнером проекта выступил дистрибьютор «МБ РУС» (ранее «Мерседес-Бенц PУC»). В торговой точке разместят гибридные авто AITO Seres М7. Как сообщили в компании, основная цель проекта — повысить трафик в розничных салонах, который в последние годы снижается. Об этом сообщает РБК.

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По словам генерального директора розничной сети МТС Андрея Губанова, после появления автомобилей трафик в салоне вырос на 25%. Компания рассматривает возможность масштабирования проекта на другие салоны, соответствующие по площади. Также в будущем возможна торговля автомобилями напрямую, включая онлайн-каналы. МТС делает ставку на модель, аналогичную китайскому формату продаж авто через магазины электроники, и ведет переговоры с Huawei и Xiaomi. Но на чем в такой модели будет зарабатывать оператор связи, Губанов не раскрыл.

Сейчас у МТС есть 10 салонов, способных вместить в себя автомобили. При этом рассматривается вариант, что машины будут размещать напротив салона. Всего у МТС более 4,2 тыс. салонов связи по всей России.

Снижение посещаемости торговых площадей — общероссийская тенденция. По данным Focus Technologies, индекс посещаемости Mall Index за первый квартал 2025 года снизился на 4% по сравнению с прошлым годом, а количество визитов в салоны связи упало на 4−7%. Эксперты подчеркивают, что новые форматы, такие как автоэкспозиции в нетипичных локациях, могут стать инструментом привлечения аудитории и повышения вовлеченности клиентов.

При этом автоэксперты скептически оценивают перспективу салонов связи как полноценного канала продаж автомобилей. По мнению независимого автоэксперта, экс-президента ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олега Мосеева, такие инициативы полезны скорее как маркетинговый эксперимент. Однако благодаря обширной базе данных о клиентах МТС может эффективно сегментировать аудиторию и предлагать автомобили тем, кто потенциально заинтересован в покупке.

Ранее стало известно, что МТС объединяет книжный сервис «Строки», онлайн-кинотеатр Kion и «МТС Музыку» в контентный кластер Kion. Руководить направлением будет гендиректор онлайн-кинотеатра Алексей Иванов.