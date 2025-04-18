Можно ли доверять рейтингам надежности при покупке автомобиля

Практически день ото дня на просторах интернета появляются всё новые рейтинги самых надёжных автомобилей. Их составители обычно перечисляют множество критериев, на которые они опирались при его создании, что, на первый взгляд, выглядит весьма убедительно: стоимость обслуживания, расход топлива, возраст.

© Российская Газета

Однако, по мнению "Автовзгляда", этих факторов не всегда достаточно, чтобы сделать правильный выбор при поиске автомобиля, и далеко не всем стоит на них ориентироваться.

В беседе с порталом пресс-служба ГК "АвтоСпецЦентр" выразила мнение, что подобные исследования составляются на основе опросов владельцев, данных сервисных центров и страховых случаев. Однако, как правило, эти опросы подчас основываются на средних значениях. Как отмечают специалисты, процент поломок во многом зависит от стиля вождения, режима эксплуатации и регулярности технического обслуживания. Даже у двух одинаковых автомобилей одного модельного года, но с разными владельцами, результаты могут существенно различаться.

В свою очередь представители ГК "Автодом" заявили, что рейтинги надёжности могут быть полезны для сервисов официальных дилеров и служить первичным ориентиром при прогнозировании загруженности СТО по моделям, особенно для новых брендов. Однако опираться исключительно на процент неисправностей в корне неверно. Важно принимать во внимание характер неисправностей, а также сложность ремонта и стоимость запчастей. В "Автодоме" подчеркнули, что подход, основанный на усреднённых показателях, устарел и нуждается в пересмотре.

Будущему автовладельцу крайне важно принимать во внимание предполагаемые расходы на содержание, включая стоимость технического обслуживания и доступность запасных частей. В этом аспекте часто лидируют те марки, которые предлагают прозрачную сервисную поддержку и гибкие программы обслуживания.

Основываясь на вышесказанном, можно с уверенностью утверждать, что усреднённый рейтинг представляет собой скорее красивый маркетинговый инструмент, нежели полезное пособие для практического выбора. Поэтому не стоит поспешно приобретать машину определённой марки только потому, что она регулярно оказывается в списках у самых авторитетных изданий.

Автосервисам и официальным дилерам крайне важно иметь собственные базы наблюдений, а потребителям - дополнять данные источники реальными отзывами и полезной статистикой. Сравнение и критическое осмысление подобных исследований - лучший способ избежать разочарований после покупки автомобиля.

Ранее "РГ" рассказала о том, какие летние шины не стоит покупать.