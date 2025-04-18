Британо-китайская марка MG ответила на слухи об уходе из России

Официальный представитель британо-китайского бренда MG в России, компания «Мир-Дистрибьютор», прокомментировал предположения «Коммерсанта» об уходе с рынка. В «Мир-Дистрибьютор» заявили, что «сознательно отказались от агрессивных продаж», так как в приоритете качество, а не количество. В 2025 году марка не только не покинет российский рынок, но и, напротив, расширит модельный ряд.

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Несколькими днями ранее «Коммерсантъ» опросил дилеров и аналитиков на тему того, какие автомобильные марки могут уйти из России в ближайшее время. В их числе, по мнению собеседников газеты, — MG, Oting, Kaiyi, SWM, Livan и VGV. В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» предположили, что «уход некоторых марок неминуем» на фоне переполненных складов, высоких ставок кредитования и низкой потребительской активности.

«Мир-Дистрибьютор», представляющий интересы MG в России, утверждает, что «опровергает любые слухи о возможном уходе бренда с российского рынка». «MG – это бренд, для которого важнее всего доверие клиентов, а не краткосрочные рыночные показатели., — пояснили в компании. — Гарантийные обязательства выполняются в полном объеме. Сервисная поддержка и поставки запчастей осуществляются без перебоев. Дилерская сеть не только сохраняется, но и готовится к расширению». Кроме того, представитель пообещал новые модели, но пока без подробностей.

«Мы вступили в 2025 год с минимальным складским запасом автомобилей, избежав необходимости искусственного стимулирования спроса за счет резкого снижения цен, — говорится в официальном заявлении компании. — С сохраненной и укрепленной дилерской сетью, в отличие от ряда других брендов, столкнувшихся с сокращением присутствия. А также с планами расширения, включая выход новых моделей, о которых мы сообщим в ближайшее время».

Согласно официальному российскому сайту MG, на сегодняшний день исконно британская марка, которая уже давно принадлежит китайскому SAIC, представлена в России седаном MG5, лифтбеками MG6 и MG7, кроссоверами ZS, HS и RX5, внедорожниками RX8 и RX9, электрическим хэтчбеком MG4 EV и родстером Cyberster.