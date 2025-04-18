«Китайцы» реально уходят с рынка РФ или просто меняют тактику

Шума больше, чем реальных угроз? СМИ пестрят заголовками, мол, девять китайских автобрендов могут уйти из России. Причины – низкие продажи и убытки дилерских сетей. Эксперты советуют не нервничать: единственный подтверждённый случай – Skywell, чей импортёрский контракт не продлён. И то не факт, что он уйдёт с рынка. Ведь многие пользуются господдержкой Китая. В любом случае массового исхода не ожидается: даже при скромных продажах многие из них способны держаться на плаву. Главные риски – для дилеров: если дистрибьютор покинет рынок, гарантийные обязательства лягут на их плечи.

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Влетели и исчезли

Часть автокомпаний из КНР, приходя на рынок, зачастую не имеет чёткой долгосрочной стратегии. Они смотрят на краткосрочную выгоду, на возможность быстро заработать, не сильно заботясь о создании лояльной клиентской базы и репутации. Это приводит к тому, что порой собственники машин оказываются один на один со своими проблемами, когда компания решает уйти с рынка, оставив их без поддержки и запчастей.

На грани ухода

Подобная ситуация может случиться в 2025 году. Таким предположением делится «Коммерсантъ», опираясь на мнения аналитиков. По их словам, не исключён сценарий, при котором многие автопроизводители из Поднебесной решат покинуть Россию. В первую очередь идёт речь о тех, у кого продажи оказались провальными. В их числе, уточняет издание, – марки Oting, Kaiyi, SWM, Livan, VGV и MG.

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Естественный отбор

С одной стороны, если и суждено случиться массовому исходу, может, оно и к лучшему. По крайней мере, рынок будет менее токсичным. Останется востребованная и достойная по качеству продукция Made in China, рассуждает вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

«Ситуация в целом сегодня достаточно тяжёлая, продажи плохие. Выживают только сильнейшие. А ещё тяжко приходится тем автобрендам, у кого с качеством, скажем, так себе. Да и предположительно покидающие нас, собственно говоря, не из первой линейки. К примеру, автоторовскую продукцию дилеры отказывались продавать из-за неликвидности, было много других проблем. Спрос на неё падал и падал, а если она не продаётся, тогда исчезает», – рассуждает специалист.

Ещё не конец света

Однако, пока рано говорить о том, что сразу несколько китайских марок уже «собирают чемоданы», считают многие участники рынка. По их наблюдениям, в принципе, ничего подобного не происходит. Даже если в списке закрывающихся салонов оказываются такие монстры, как Geely, это не говорит о том, что бренд собрался уходить. Судя по всему, как минимум у топ-5 в России точно хорошие перспективы, говорит автор телеграм-канала «Самородов Про Автобизнес» Артём Самородов.

«Скорее, приходится констатировать, что многим дилерам оказалась не по силам ноша, которую они на себя взвалили. С высокой долей вероятности, салоны закрываются из-за тяжёлой финансовой ситуации у дилеров. Они не смогли осилить выкуп стоков и их содержание. Поэтому серьёзно говорить о том, что кто-то куда-то уходит, наверное, некорректно. Ну а тем игрокам, которые покидают авторынок – счастливой дороги», – подчёркивает эксперт по дилерскому автобизнесу.

© Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Не спешат прощаться

С точки зрения коммерции, если автокомпания продаёт две-три тысячи автомобилей в год, то это не бизнес, а «горькие слёзы», говорят экономисты. Также, если дилер за квартал реализует 20-30 автомобилей какого-то бренда, то это сплошные убытки, и дилер будет отказываться от сотрудничества. Но опять же, это не значит, что сами марки уйдут. К слову, из России не ушли Kia и Hyundai, хотя машинами не торгуют. Иными словами, не всё так однозначно в хитросплетениях цепочки коммерческих взаимоотношений, как может показаться на первый взгляд.

Смятения неуместны

С тем, что никакой паники не предвидится, согласен и главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков. По его мнению, делать предположения, основанные на какой-то поверхностной фактуре, математических выкладках и без учёта специфики ведения бизнеса, принятой в Поднебесной, ошибочно.

«Единственное, более-менее понятно со Skywell. С ним не продлён импортёрский контракт и, по идее, должен уйти. А по всем остальным – это просто предположение. Ведь ни мы, ни европейцы не знаем, какова реальная поддержка каждого конкретного бренда со стороны китайского правительства или провинций. Есть компании, которым могут компенсировать вообще все убытки, лишь бы они работали на экспорт. Мол, в этом году было неудачно, но, может быть, следующий будет успешнее», – рассказывает медиаменеджер.

Дружба крепкая

Вполне вероятно, что предположения о массовом исходе «китайцев» с российского рынка могли строиться на ожиданиях заградительных пошлин со стороны России. Мировой авторынок сейчас лихорадит, как и любой другой, из-за тарифных войн, инициированных США. Мол, Москва могла начать готовиться к защите отечественного производителя от второй, более мощной волны импорта машин из КНР. Однако и в этом случае очевидна опрометчивость в подобных рассуждениях, считает Кадаков.

«Это опять же – бессмысленное гадание. Ничего такого на горизонте не просматривается. Я не думаю, что мы «разойдёмся» с Китаем, скорее всего, будем дружить. Всё будет строиться на основе экономических обоснований, не иначе. Так что никаких принципиальных изменений, о которых можно было бы громко кричать, я не вижу. Хотя другие – могут, рассчитывая на громкие заголовки», – полагает он.

Если всё же демарш

Кардинально ситуацию на рынке уход пяти и даже десяти китайских брендов не изменит. Их место быстро займут другие – рынок пустовать не привык. А вот что делать автовладельцам, которых оставят на произвол судьбы ушедшие? Лучше готовиться к худшему, говорит Хайцеэр, потому что опыт 2022 года показал, во что это может вылиться. Хорошо, если российские импортёры надавят на автопроизводителей, тогда сервисного обслуживания можно будет ещё как-то добиться.

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Квест на гарантии

Зато импортёры из КНР могут просто махнуть рукой, мол, с глаз долой – из сердца вон. Тогда, если есть гарантийная машина и с ней что-то случается, при этом дистрибьютор «свалил» из страны, то дилер окажется крайним. Правда, сложно будет от него добиться полноценного обслуживания, так как и он окажется в статусе «брошенных».

Сам себе механик

Другой вариант – рассчитывать на свои силы, полагаясь на возможность самому находить необходимые запчасти и «мастера на все руки», предлагает, в свою очередь, Самородов. Можно рассмотреть и такой сценарий, как продажа автомобиля. Правда, на вторичном рынке сейчас продажи идут плохо на фоне больших скидок на новые машины из Поднебесной. В общем, по факту, не смотря на растущее доверие россиян, всё равно при выборе «китайца» приходится осторожничать. А если что – понять, простить и… продать.