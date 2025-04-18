Можно ли устанавливать «лежачих полицейских» у своего дома

За самовольную установку каких-либо искусственных неровностей на дорогах предусмотрены штрафы в размере от пяти до 10 тысяч рублей. Об этом в беседе с RuNews24.ru рассказала юрист Светлана Стрежнева.

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Эксперт подчеркнула, что за самовольную установку каких-либо искусственных неровностей, в том числе «лежачих полицейских», на дорогах предусмотрена административная ответственность по статье 12.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях с назначением наказания для граждан в виде штрафа в размере от пяти до 10 тысяч рублей.

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автодорогах местного значения и в границах населенных пунктах по закону относится к полномочиям органов местного самоуправления.

«Чтобы согласовать установку «лежащего полицейского» на конкретном участке дороги нужно обратиться в местную администрацию с обоснованием необходимости такой установки, в связи с тем, что действующие правила применения искусственных неровностей ГОСТ Р 52605-2006 не предусматривают случаи обязательной установки, а лишь допускают ее на основании анализа причин аварийности с учетом состава и интенсивности движения и дорожных условий», — уточнила Стрежнева.

По ее словам, получить такое согласование будет легче, если планируемое место на дороге является опасным участком, участком с повышенной концентрацией пешеходов или с расположенными вблизи места установки детско-юношескими учреждениями и детскими площадками, нерегулируемыми перекрестками.

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