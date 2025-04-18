На падающем российском авторынке наблюдается "феномен пикапов"

На падающем российском авторынке наблюдается феномен, не замеченный и не оценённый аналитиками. Продажи пикапов в первом квартале 2025 г. сильно не провалились, а по итогам 2024-го они и вовсе стали рекордными. Правда, полноценными автомобилями то, что вынуждены покупать россияне в этом классе, назвать сложно. Но это всяко лучше, чем ничего.

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Согласно данным аналитического агентства «Автостат» за январь-март 2025 г. в РФ было продано 5276 новых пикапов, что всего на 9% меньше, чем годом ранее. При этом рынок в целом упал примерно на 75%, а то и больше, честных цифр мы тут вряд ли дождёмся.

По итогам прошлого года был и вовсе зафиксирован абсолютный рекорд – реализовано 29,2 тыс. новых пикапов, показатель 2013-го (25,7 тыс.) преодолён. В целом пикапов продали на 65% больше, чем в 2023 г., рост впечатляет.

На первом месте Great Wall, за ним JAC, УАЗ – только на третьем, да и брали «патриотичный» аппарат в основном госструктуры, частникам наш уродец с микроскопическим кузовком ни к чему. Об этом говорит хотя бы тот факт, что за тот же первый квартал 2025-го продажи УАЗ «Пикап» снизились на 32%, то есть рыночную долю отечественных пепелацев сейчас захватывают китайцы.

Самой популярной моделью был Great Wall Poer KingKong, цены на который начинались от 3,3 млн рублей. За эти деньги покупатель получал автомобиль с МКПП-6, на выбор турбодизель (2,0 л, 150 л.с.) или бензин, тоже с турбонагнетателем (2,0 л, 190 л.с.). Привод полный, раздаточная коробка «электронная», кузов вполне достойный – 1,82 метра в длину и 1,5 м в ширину. Модификация Elite отличается только внутренней отделкой и ценой на 200 тыс. рублей. выше.

Сейчас ценники уже от 3,1 млн руб., причём в автосалонах готовы скинуть и больше. Подождём лета, глядишь, продадут и за 2 млн. На авторынке РФ лютое затоваривание, продаж почти нет, а на одних пикапах дилерский центр в нашей стране не выживет.

В США выживет – за 2024 г. в Штатах реализовали более 2,2 млн пикапов, всего же на 15,8 млн проданных авто это аж 14%. Много. Для сравнения: у нас всего 1,8%.

Более того, самый продаваемый автомобиль в США – это пикап Ford F-Series, всего их в 2024-м купили 765 тысяч (все базы – F-150, F-250 и F-350). На втором месте тоже «грузовичок» Chevrolet Silverado (базы 1500, 2500 и 3500) – 550 тысяч. Ram Trucks (373 тыс., тоже все базы) только на шестом, ему на хвост наступает GMC Sierra (324 тыс.). Toyota Tacoma (193 тыс.) и Toyota Tundra (160 тыс.) внизу «турнирной таблицы», это соответственно 17-е и 24-е место по продажам.

Страна пикапов, иначе и не сказать. Потому что это удобно, красиво и практично. Большой стране – большой автомобиль. С надёжным, мощным и одновременно экономичным двигателем.

Увы, современные пикапы Made in USA кушают столько же, сколько те китайские аппараты, которые представлены на нашем рынке. Хотя живучесть типичного американского V8 даже странно сравнивать с четвёркой из Поднебесной.

Однако иных у нас нынче не продают. В своё время – десять лет назад – лидером рынка была компания Mitsubishi Motors с моделью L200 четвёртого поколения. Эти машинки до сих пор в строю, так как сделаны довольно крепко. К сожалению, о возвращении Mitsubishi в РФ пока даже слухов нет, да и современная «Элька» уже не столь хороша.

У Nissan дела идут откровенно неважно. Даже если наш рынок «откроют», рассчитывать особо не на что. Toyota вернётся, тут без вариантов, однако Hilux и дорог, и уже не очень практичен. Недаром на американский рынок эта модель не поставляется – янкесы знают толк в правильных пикапах, а это скорее игрушка. Хотя и небесполезная.

Рассчитывать на появление «американцев» не стоит, да и не купят их тут – дорого. Это в США Ford F-150 можно легко купить – стоит он от $37 тыс., при средней зарплате в $4600 в месяц (после уплаты налогов) машина вполне народная. Гораздо более доступная, чем какая-нибудь убогая «Гранта» для среднестатистического россиянина.

Вот Toyota Tacoma (от $31500 в США) – это уже значительно интересней. Легенда по цене «китайца», даже дешевле. Однако подобных цен в РФ не будет, так как «утилизационный» сбор и прочие препоны.

Ульяновский автозавод – при смерти, да и габариты грузового отсека их «Пикапа» просто курам на смех. Длина 1,3 метра при ширине 1,5 метра (фактически 1,2 м между огромными колёсными арками), и этим всё сказано. Положить в кузов запаску – всё, место кончилось. Хуже этой модели продаётся только древний «козёл», он же «Хантер», который не берут даже на СВО. Пикапы из Ульяновска там тоже особе не жалуют.

Тот самый «феномен» роста покупаемости пикапов в РФ – вовсе не феномен. После «короновируса» и прочих событий всё больше людей стало осознавать, что города становятся очень неуютными. Повсеместное распространение платных парковок, рост числа «понаехавших» и связанной с ними преступности, тарифы ЖКХ, наконец. За городом, в частном доме, и безопасней, и уютней, и выгодней.

А в «деревне» пикап нужен, даже очень – что-то притащить со стройрынка, отвезти на ремонт-техобслуживание снегоуборщик (мотоблок, газонокосилку), сгонять за дровами для камина, за песком, торфом и всем прочим для огорода. Без грузовичка никак, на доставке можно разориться, да и многие не хотят с ней связываться – число тех, кто принципиально не пускает на свой участок мигрантов растёт лавинообразно.

Альтернативы китайским пикапам есть, однако найти что-то стоящее непросто – спрос велик, предложение отстаёт. Toyota Tacoma N100 из начала «нулевых» за 1,3-1,5 млн рублей будет в хлам уезженной, найти Nissan Navara D40 с живым кузовом и не сдохшей «раздаткой» нереально. Цены на «американцев» совершенно запредельные и несуразные.

Вот Mitsubishi L200 IV можно посмотреть – при должной удаче отыскать хороший вариант вполне реально, даже модификацию с удлинённым кузовом. Она страшненькая, но более практичная. Да, ближе к двум миллионам рублей, но машин этих много, выбор есть.

Кое-что интересное можно найти и с правым рулём. Например, Nissan Datsun D22 с «вечным» атмосферным дизелем QD32 (3,2 л, 110 л.с.) и АКПП, он обойдётся примерно в 1-1,2 млн рублей. Это если на уверенном ходу, не замученный.

В целом техника простая, надёжная и очень долговечная. Хотя, конечно, комфорт уже не тот, что в современных авто. Но ту нужно решать – либо чуть скромней по уюту для своего седалища, но надёжней и практичней, либо дорого-богато-красиво.

И, наконец, не стоит особо торопиться – цены и на первичном, и на вторичном авторынке РФ начали движение вниз. Присматриваться можно, но не более того. Будут ещё интересные варианты.