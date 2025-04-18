Эксперт Яшина рассказала, как вовремя распознать надвигающуюся поломку авто
Автоэксперт Яшина провела аналогию между состоянием автомобиля и человеческим здоровьем, подчеркнув, что профилактика всегда лучше лечения.
В беседе с изданием «Южный федеральный», эксперт выделила ключевые признаки, которые должны насторожить автовладельца и стать поводом для внепланового визита в автосервис:
• Акустические аномалии: Появление нехарактерных звуков во время движения, таких как стуки, скрежет или визг.
• Двигатель «дает знать»: Необычные звуки, исходящие от работающего двигателя.
• Изменения в динамике: Провалы при разгоне, рывки, затруднения при переключении передач.
• Дымовая завеса: Появление дыма из-под капота или выхлопной трубы.
• Обонятельные сигналы: Ощущение запаха гари или химических веществ в салоне автомобиля.
• Проблемы с тормозной системой: Скрип, стук или увеличение хода педали тормоза.
• Нестабильная работа двигателя: Перебои в работе, повышенный расход топлива, неровная работа на холостом ходу.
• Ложные показания приборов: Отклонения в показаниях температуры охлаждающей жидкости, давления масла и других важных параметров.
• Неполадки в подвеске: Увеличенный ход пружин, дискомфорт при езде по неровностям, скрежет в подвеске.
• Утечки жидкостей: Обнаружение масляных или других жидкостных пятен под автомобилем.
• Неожиданная влага: Появление влаги в салоне автомобиля.
«Не игнорируйте эти сигналы! Своевременное обращение к специалистам поможет избежать серьезных поломок и продлить срок службы вашего автомобиля», – резюмировала Олеся Яшина.
Тем временем стало известно, что в РФ стоимость автомобилей увеличится на 25%, а также что россияне крепко держатся за старые авто, предпочитая ремонт замене.