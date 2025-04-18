Как вовремя распознать надвигающуюся поломку авто

Автоэксперт Яшина провела аналогию между состоянием автомобиля и человеческим здоровьем, подчеркнув, что профилактика всегда лучше лечения.

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В беседе с изданием «Южный федеральный», эксперт выделила ключевые признаки, которые должны насторожить автовладельца и стать поводом для внепланового визита в автосервис:

• Акустические аномалии: Появление нехарактерных звуков во время движения, таких как стуки, скрежет или визг.

• Двигатель «дает знать»: Необычные звуки, исходящие от работающего двигателя.

• Изменения в динамике: Провалы при разгоне, рывки, затруднения при переключении передач.

• Дымовая завеса: Появление дыма из-под капота или выхлопной трубы.

• Обонятельные сигналы: Ощущение запаха гари или химических веществ в салоне автомобиля.

• Проблемы с тормозной системой: Скрип, стук или увеличение хода педали тормоза.

• Нестабильная работа двигателя: Перебои в работе, повышенный расход топлива, неровная работа на холостом ходу.

• Ложные показания приборов: Отклонения в показаниях температуры охлаждающей жидкости, давления масла и других важных параметров.

• Неполадки в подвеске: Увеличенный ход пружин, дискомфорт при езде по неровностям, скрежет в подвеске.

• Утечки жидкостей: Обнаружение масляных или других жидкостных пятен под автомобилем.

• Неожиданная влага: Появление влаги в салоне автомобиля.

«Не игнорируйте эти сигналы! Своевременное обращение к специалистам поможет избежать серьезных поломок и продлить срок службы вашего автомобиля», – резюмировала Олеся Яшина.

Тем временем стало известно, что в РФ стоимость автомобилей увеличится на 25%, а также что россияне крепко держатся за старые авто, предпочитая ремонт замене.