В Британии испугались китайских авто: эксперт рассказал о новых способах шпионажа

Британским военным запретили парковать электромобили с китайскими компонентами вблизи стратегически важных объектов. Об этом на днях написало издание The i Paper. Согласно новым правилам, электромобили с китайскими электронными компонентами нельзя оставлять ближе чем в трёх километрах от ключевых зданий. Кроме того, военнослужащим рекомендовано избегать обсуждения служебных вопросов внутри таких транспортных средств. «МК» попросил эксперта по радиосвязи Евгения Балабаса оценить «шпионские» возможности авто из Поднебесной.

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По сведениям издания, запреты на машины с электроникой из КНР связаны с опасениями, что китайские технологии могут использоваться для шпионажа. Встроенные микрофоны, камеры, датчики и GPS-модули теоретически способны собирать данные и передавать их китайским спецслужбам.

Хотя китайские производители формально являются частными компаниями, они обязаны сотрудничать с разведкой своей страны по законам КНР. Это значит, что информация, собранная их устройствами, может попасть в руки китайских властей.

Ограничения также действуют на крупнейшем военном полигоне Великобритании — Солсберийской равнине, где тренируются украинские и британские военные. Многие известные автопроизводители, такие, как Volvo, BMW и Jaguar Land Rover, используют китайские компоненты в своих электромобилях, а бренды MG и BYD полностью производятся в Китае.

Почему россияне перестали покупать китайские машины

По словам Евгения Балабаса, с учетом современных технологий, «невозможного быть не может».

- Современные автомобили, особенно те, что выше среднего уровня, часто оснащены камерами на лобовом стекле и системами кругового обзора. Основные функции этих камер включают автоматический круиз-контроль и контроль полосы. Камера следит за дорожной разметкой и предупреждает водителя, если автомобиль начинает выходить за пределы своей полосы, что может произойти, если водитель засыпает.

Также камеры могут распознавать дорожные знаки и выводить информацию о них на лобовое стекло или дисплей, а также подавать звуковые сигналы, если водитель не заметил, например, знак ограничения скорости. Важной функцией является активный круиз-контроль, который позволяет автомобилю автоматически поддерживать дистанцию до впереди идущего автомобиля, тормозя и разгоняясь в зависимости от ситуации на дороге. Эта система часто использует данные с камеры, установленной на лобовом стекле.

Камера может делать снимки или записывать видео, даже когда автомобиль стоит, и отправлять эти данные на сервер, используя GPS для точной привязки к местоположению. Это открывает возможности для сбора и анализа информации. Например, по незначительным деталям, как в шутках о шпионах, можно делать серьезные выводы о ситуации, даже если информация кажется незначительной.

Внутри автомобилей, как и в других устройствах, могут возникать неполадки или скрытые функции. Например, в дешевых китайских телефонах иногда обнаруживались скрытые программы, которые отправляли данные на серверы без ведома владельцев. Хотя это не всегда создаёт серьезные проблемы, такие случаи вызывают беспокойство у пользователей, поскольку никто не знает, какие данные и с какой целью отправляются. Так же и с машинами.

- Значит, паника в Британии по поводу китайских автомобилей оправдана?

- В принципе, абсолютно в любой стране, в том числе и у нас, на режимном военном предприятии сотрудник приходит на работу утром и сдает свой телефон. То есть банальный, элементарный гражданский гаджет может принести серьезные проблемы.

А тут у нас объект, в котором много «железа», мощный аккумулятор, который может стоять на парковке месяц, и месяц снимать, и отправлять куда-нибудь свои инсайдерские видеозаписи... Вот и делайте выводы.