В Британии испугались китайских авто: эксперт рассказал о новых способах шпионажа
Британским военным запретили парковать электромобили с китайскими компонентами вблизи стратегически важных объектов. Об этом на днях написало издание The i Paper. Согласно новым правилам, электромобили с китайскими электронными компонентами нельзя оставлять ближе чем в трёх километрах от ключевых зданий. Кроме того, военнослужащим рекомендовано избегать обсуждения служебных вопросов внутри таких транспортных средств. «МК» попросил эксперта по радиосвязи Евгения Балабаса оценить «шпионские» возможности авто из Поднебесной.
По сведениям издания, запреты на машины с электроникой из КНР связаны с опасениями, что китайские технологии могут использоваться для шпионажа. Встроенные микрофоны, камеры, датчики и GPS-модули теоретически способны собирать данные и передавать их китайским спецслужбам.
Хотя китайские производители формально являются частными компаниями, они обязаны сотрудничать с разведкой своей страны по законам КНР. Это значит, что информация, собранная их устройствами, может попасть в руки китайских властей.
Ограничения также действуют на крупнейшем военном полигоне Великобритании — Солсберийской равнине, где тренируются украинские и британские военные. Многие известные автопроизводители, такие, как Volvo, BMW и Jaguar Land Rover, используют китайские компоненты в своих электромобилях, а бренды MG и BYD полностью производятся в Китае.
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По словам Евгения Балабаса, с учетом современных технологий, «невозможного быть не может».
- Современные автомобили, особенно те, что выше среднего уровня, часто оснащены камерами на лобовом стекле и системами кругового обзора. Основные функции этих камер включают автоматический круиз-контроль и контроль полосы. Камера следит за дорожной разметкой и предупреждает водителя, если автомобиль начинает выходить за пределы своей полосы, что может произойти, если водитель засыпает.
Также камеры могут распознавать дорожные знаки и выводить информацию о них на лобовое стекло или дисплей, а также подавать звуковые сигналы, если водитель не заметил, например, знак ограничения скорости. Важной функцией является активный круиз-контроль, который позволяет автомобилю автоматически поддерживать дистанцию до впереди идущего автомобиля, тормозя и разгоняясь в зависимости от ситуации на дороге. Эта система часто использует данные с камеры, установленной на лобовом стекле.
Камера может делать снимки или записывать видео, даже когда автомобиль стоит, и отправлять эти данные на сервер, используя GPS для точной привязки к местоположению. Это открывает возможности для сбора и анализа информации. Например, по незначительным деталям, как в шутках о шпионах, можно делать серьезные выводы о ситуации, даже если информация кажется незначительной.
Внутри автомобилей, как и в других устройствах, могут возникать неполадки или скрытые функции. Например, в дешевых китайских телефонах иногда обнаруживались скрытые программы, которые отправляли данные на серверы без ведома владельцев. Хотя это не всегда создаёт серьезные проблемы, такие случаи вызывают беспокойство у пользователей, поскольку никто не знает, какие данные и с какой целью отправляются. Так же и с машинами.
- Значит, паника в Британии по поводу китайских автомобилей оправдана?
- В принципе, абсолютно в любой стране, в том числе и у нас, на режимном военном предприятии сотрудник приходит на работу утром и сдает свой телефон. То есть банальный, элементарный гражданский гаджет может принести серьезные проблемы.
А тут у нас объект, в котором много «железа», мощный аккумулятор, который может стоять на парковке месяц, и месяц снимать, и отправлять куда-нибудь свои инсайдерские видеозаписи... Вот и делайте выводы.