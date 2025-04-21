Названы самые лучшие и надежные модели Honda

Старый автомобиль — не приговор!
Оцените одни из беспроблемных «Хонд», выпущенных за период с 2000 по 2021 год
- Honda Odyssey
- Honda Ridgeline
- Honda Pilot
- Honda Passport
- Honda Accord
- Honda CR-V
- Honda HR-V
- Honda Civic
© Honda
© Honda
© Honda
© Honda
© Honda
© Honda
© Honda
© Honda
© Honda
© Honda
© Honda
© Honda
© Honda
© Honda
© Honda
© Honda
По мнению многих отечественных пользователей, добротная японская техника — это Toyota и только Toyota. Спору нет, автогигант имеет репутацию производителя очень живучих машин, но его продукции есть интересная альтернатива — Honda.
Рейтинг интернет-ресурса Topspeed знакомить с самыми надёжными машинами бренда для американского рынка с привязкой к конкретному году выпуска и на основании информации ряда авторитетных источников. Некоторые «Хонды» из обзора неплохо известны и в России.