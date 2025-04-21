Названы самые лучшие и надежные модели Honda

Старый автомобиль — не приговор!

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Оцените одни из беспроблемных «Хонд», выпущенных за период с 2000 по 2021 год

Honda Odyssey

Honda Ridgeline

Honda Pilot

Honda Passport

Honda Accord

Honda CR-V

Honda HR-V

Honda Civic

© Honda

© Honda

© Honda

© Honda

© Honda

© Honda

© Honda

© Honda

© Honda

© Honda

© Honda

© Honda

© Honda

© Honda

© Honda

© Honda

По мнению многих отечественных пользователей, добротная японская техника — это Toyota и только Toyota. Спору нет, автогигант имеет репутацию производителя очень живучих машин, но его продукции есть интересная альтернатива — Honda.

Рейтинг интернет-ресурса Topspeed знакомить с самыми надёжными машинами бренда для американского рынка с привязкой к конкретному году выпуска и на основании информации ряда авторитетных источников. Некоторые «Хонды» из обзора неплохо известны и в России.