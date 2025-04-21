Volkswagen готовит седан Aura

На автосалоне в Шанхае покажут концепт-кар, который предвосхитит бюджетную «батарейную» четырёхдверку. Основой послужит новая платформа Volkswagen CMP. Судя по тизерам и скетчам, седан Aura унаследует фирменный стиль топливных «Фольксвагенов» — останутся и L-образная оптика, и двери с «потайными» ручками, и небольшие свесы. Серийный электромобиль ждут в 2026 году.

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Volkswagen Aura будет входить в линейку ID. Ту же платформу CMP разделят кроссоверы ID.Evo и ID.Era. Для производства задействуют все китайские заводы марки: седан встанет на конвейер FAW-VW, небольшой паркетник пропишется на фабрике VW-Anhui (СП с JAC), а полноразмерный гибрид будут выпускать на фабрике SAIC-VW. Новинки появятся на рынке через год.

© Volkswagen

© Volkswagen

Благодаря китайским партнёрам сроки разработки электрифицированных моделей Volkswagen удалось сократить на треть. Скорость была очень важна, ведь линейка Volkswagen ID на платформе MEB ожиданий не оправдала, а топливными моделями удерживать долю рынка в Китае невозможно. Новые модели VW нацелены на молодых китайских покупателей и должны быть доступными.

В России есть собственная Aura. АвтоВАЗ продаёт флагманские стретч-седаны с прошлой осени, но спрос оставляет желать лучшего. Дилеры уже распродают машины с солидными скидками, государственные заказчики тоже поддерживают проект, например, в 2024 году доля юридических лиц в общем объёме продаж достигла 98%.