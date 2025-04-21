Volkswagen готовит седан Aura

На автосалоне в Шанхае покажут концепт-кар, который предвосхитит бюджетную «батарейную» четырёхдверку. Основой послужит новая платформа Volkswagen CMP. Судя по тизерам и скетчам, седан Aura унаследует фирменный стиль топливных «Фольксвагенов» — останутся и L-образная оптика, и двери с «потайными» ручками, и небольшие свесы. Серийный электромобиль ждут в 2026 году.
Volkswagen Aura будет входить в линейку ID. Ту же платформу CMP разделят кроссоверы ID.Evo и ID.Era. Для производства задействуют все китайские заводы марки: седан встанет на конвейер FAW-VW, небольшой паркетник пропишется на фабрике VW-Anhui (СП с JAC), а полноразмерный гибрид будут выпускать на фабрике SAIC-VW. Новинки появятся на рынке через год.
Благодаря китайским партнёрам сроки разработки электрифицированных моделей Volkswagen удалось сократить на треть. Скорость была очень важна, ведь линейка Volkswagen ID на платформе MEB ожиданий не оправдала, а топливными моделями удерживать долю рынка в Китае невозможно. Новые модели VW нацелены на молодых китайских покупателей и должны быть доступными.
В России есть собственная Aura. АвтоВАЗ продаёт флагманские стретч-седаны с прошлой осени, но спрос оставляет желать лучшего. Дилеры уже распродают машины с солидными скидками, государственные заказчики тоже поддерживают проект, например, в 2024 году доля юридических лиц в общем объёме продаж достигла 98%.