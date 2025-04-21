Как сохранить автомобиль при поездках по грунтовым дорогам?

Регулярные поездки по грунтовым дорогам и проселкам могут нанести значительный вред автомобилю из-за возможных повреждений, особенно подвеске и шинам.

© За рулем

Об этом сообщила Юлия Трушкова, директор по сервису компании «Рольф». Она отметила, что основной угрозой для подвески являются ударные нагрузки, вызванные постоянной тряской и вибрацией. Это может привести к ускоренному износу амортизаторов, сайлентблоков и шаровых опор, а также к усугублению ситуации из-за попадания пыли и грязи.

Шины также подвержены риску: песок и щебень оказывают абразивное воздействие, что приводит к износу протектора, а острые камни и корни деревьев могут вызывать порезы и проколы. На рыхлом покрытии возрастает вероятность пробуксовки.

Чтобы защитить автомобиль, Трушкова советует снижать скорость перед ямами и неровностями, а также избегать резких маневров. Регулярная диагностика подвески и своевременная замена деталей помогут предотвратить серьезные поломки. По ее рекомендациям, для шин предпочтительно выбирать модели с усиленным боковым кордом и высоким профилем.