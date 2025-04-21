Электромобиль "Атом" можно будет протестировать в каршеринге

РБК: объем предзаказов на новые электромобили Атом превысил 105 тысяч машин

© За рулем

Прямо со старта продаж электромобили Атом будут доступны по краткосрочной подписке сроком от одной недели, а также через партнерские каршеринговые сервисы. Об этом сообщает источник, ссылаясь на представителя стартапа «Кама», компании-разработчика машины. Стоимость заявленных услуг пока не разглашается. Ранее производитель озвучил условия гарантии и ситуацию с дилерами и запчастями.

Напомним, серийное производство Атома должно начаться на заводе «Москвич» уже в июне 2025 года. В феврале прототипы активно испытывали на дорогах, в том числе в беспилотном режиме. Модель базируется на оригинальной российской платформе, длина Атома составляет 3995 мм, ширина – 1780 мм, высота – 1615 мм, клиренс – 170 мм. Силовая установка – электромотор мощностью 110 кВт (150 л.с.), питающийся от литий-ионной батареи, дающей запас хода 500 км.

Разработка этого автомобиля заняла несколько лет. Стартап «Кама» был основан гендиректором и совладельцем КАМАЗа Сергеем Когогиным и Рубеном Варданяном, в 2021–2023 годах проект собрал инвестиций на общую сумму 24 млрд рублей, а в 2024-м планировалось привлечь еще 31 млрд рублей. При известной дате старта сборки (июнь 2025-го) сроки начала продаж Атома пока не разглашаются. Прогноз цены этого электромобиля с учетом нынешних реалий – 3-4 млн рублей.