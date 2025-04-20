Omoda показала новый кроссовер C3

Бренд Omoda раскрыл внешность нового дешевого кроссовера C3. Речь идет о "глобальной" модели, которая будет полностью рассекречена на автосалоне в Шанхае 26 апреля, сообщает motor.ru. "Новинка Omoda отличится эффектным "кибер-механическим" кузовом, выдвижными дверными ручками и дисками со сложным рисунком. Вероятно, кроссовер C3 будет близок по технике к Jaecoo J5, то есть новинка окажется немногим компактнее Omoda C5", - говорится в сообщении портала. Отмечается, что серийный автомобиль может получить 1,5-литровый бензиновый турбомотор, вариатор и передний привод. О том, когда автомобиль появится на рынке, не сообщается. До этого стало известно, что в России сертифицированы кроссоверы Omoda C5 и Jetour T2 калининградской сборки. Автомобили получили Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). ОТТС оформили компании, входящие в структуру калининградского "Автотор Холдинг". Сертификационные документы по обеим моделям оформлены на год. Завод "Автотор" сообщил о пусконаладочных работах на новой сборочной линии, рассчитанной на выпуск 80 тыс. автомобилей в год. По информации завода, она предназначена для выпуска нескольких моделей автомобилей. Роботизированный конвейер обладает возможностью быстрой перенастройки для сварки разных кузовов.