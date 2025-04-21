Как будет выглядеть Jeep Compass

Компания Jeep готовится к премьере нового поколения своего компактного кроссовера Compass, а пока мы, пользуясь имеющимися шпионскими фотографиями и тизерами, составили собственное представление о его внешнем виде.

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Модель Compass впервые была представлена в начале 2006 года, став серийной версией одноимённого концепта 2002 года. Сегодня на конвейере всего лишь второе поколение паркетника, и оба являются долгожителями: первая генерация продержалась на конвейере 10 лет, а вторая, дебютировавшая в 2016 году, лишь на год отстаёт от аналогичной продолжительности жизни. В начале 2021 года кроссовер получил рестайлинг, а сейчас заключительные доводочные испытания проходят прототипы третьего поколения, и несколько дней назад они попались в объектив фотошпионов.

Тестовые образцы пока скрыты под толстым слоем камуфляжа, а пропорции в целом практически такие же, как у нынешней модели. Особенности же дизайна позволяют оценить несколько тизеров, которые были опубликованы, начиная с прошлой осени. По ним видно, что Compass получит более угловатую стилистику кузова. У него решётка традиционной для бренда формы, при этом в её верхней части появятся 7 штрихов светодиодной подсветки по числу её сегментов. Фары теперь более простой формы, практически прямоугольной, и у них будет оригинальная графика светодиодных огней в виде вертикальных элементов по краям.

Сбоку интерес представляют новая форма остекления со скрытыми задними стойками, а также созвучная ей выштамповка в районе задних колёсных арок. Тизеров кормы пока не было, а на шпионских фотографиях видны лишь фрагменты достаточно высоко расположенных фонарей, которые будут объединены, вероятно, контрастной декоративной перекладиной, а под ней расположится ниша номерного знака.

Новый Jeep Compass будет построен на платформе STLA Medium, которую также используют паркетники Peugeot 3008 / 5008, Opel Grandland и новый DS №8. Кроссовер будет представлен с гибридными силовыми установками (мягкий e-Hybrid и подзаряжаемый вариант e-Hybrid plug-in), а также в полностью электрической версии.

Премьера новинки должна состояться до конца весны. Напомним, ранее на этой неделе мы опубликовали большую статью, посвящённую Jeep Wrangler третьего поколения с пробегом.