Volkswagen представил седан Lavida Pro

Volkswagen представил новый седан Lavida Pro, который будет доступен исключительно на китайском рынке. Эта модель значительно меньше, чем более крупный Passat Pro, и внешне выглядит более агрессивно и современно. Несмотря на схожие черты с другими моделями VW, Lavida Pro выделяется резкими линиями, глянцево-черной решеткой радиатора и тонкими светодиодными фарами.

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Длина Lavida Pro составляет 4720 мм, ширина – 1806 мм, а высота – 1482 мм. Седан оснащен 1,5-литровым турбированным четырехцилиндровым мотором мощностью 109 л. с. и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением. Этот автомобиль по размерам можно сравнить с американской моделью Jetta, хотя эта версия предназначена только для Китая.

Производят Lavida Pro на совместном предприятии SAIC-VW, и ориентирована она на китайских потребителей. Несмотря на компактные размеры и привлекательный внешний вид, интерьер автомобиля пока остается загадкой, так как изображения салона еще не опубликованы. Ожидается, что дизайн будет схож с другими новыми моделями VW, включая цифровые дисплеи и стандартную компоновку.

Как было сказано выше, для других рынков этот автомобиль не предназначен, однако никто не мешает привезти его в Россию по альтернативной схеме.