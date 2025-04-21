В России продают довоенный Buick

На классифайдах обнаружен Buick Special Series 40, выпущенный в 1939 году. Купе поставлено на учёт после Великой Отечественной войны и не переоформлялась с 1958 года! У автомобиля остались уникальные желтые номера СССР стандарта 1946 года: в наши дни «живые» машины с документами и такими табличками почти не встречаются. За ветерана готовы выручить два миллиона рублей.

© Motor.ru

Продавец честно пишет, что агрегаты у «американца» не родные: на это же намекают колёса от продукции Горьковского автозавода. Однако с документами порядок, и теоретически Buick можно переоформить. Купе, которому более 85 лет, на ходу, что подтверждают необычные для раритетных машин зимние фотографии. Однако детальных снимков салона и подкапотного пространства нет.

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

Кузов американского купе сохранился плохо: под чёрной краской следы кустарного ремонта, есть коррозия, а салон деградировал от времени. Неплохо выглядят только бамперы, решётка радиатора и светотехника. Под капотом Buick Special рядный восьмицилиндровый двигатель объёмом 4,1 литра мощностью 112 лошадиных сил в связке с 3-ступенчатой «механикой» и задним приводом.

В России найти в продаже купе Buick Special Series 40 не так-то просто, а разброс цен на машины с другими типами кузова велик. В США таких раритетов много, поэтому на аукционах вполне демократичные цены: купе 1939 года стоят от 19 до 28 тысяч долларов в зависимости от конфигурации и состояния.