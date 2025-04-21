Новые шины Gislaved протестировали в реальных условиях

"РГ" провела масштабный тест летней резины Gislaved Premium Control на дорогах Москвы и Подмосковья, чтобы проверить, как эта модель, выпускающаяся в России, ведет себя в разных дорожных условиях.

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При выборе новой летней резины у российских покупателей сегодня есть несколько опций - взять покрышки китайского производства, заплатить втридорога за шины западных брендов, ввозящихся по параллельному импорту, или обратить внимание на продукцию российских заводов, благо последние успешно освоили выпуск моделей, не уступающих по качеству лучшим западным образцам. В этом смысле наиболее показательна продукция шинного завода Gislaved в городе Калуга, ранее принадлежавшего холдингу Continental, а сейчас входящего в группу Cordiant. На калужском предприятии сегодня выпускают как шины массового сегмента Torero, так и премиальные модели под брендом Gislaved. Последние и стали предметом нашего исследования.

Важно отметить, что шины Gislaved Premium Control сохранили все преимущества премиальных предшественников, выпускавшихся на заводе прежде. Пресс-формы, состав смеси, технологии производства и контроль качества продукции на предприятии никуда не делись. Трудно не заметить, что протектор здесь очень тщательно проработан. На боковинах же особенно понравилась фигурка медведя - выглядит стильно и патриотично. В компании говорят, что шины адресованы водителям, предъявляющим высокие требования к комфорту и безопасности и ориентируют их на семейные путешествия, а также поездки по городу и за его пределами. Среди ключевых преимуществ шины производитель называет ее безопасность, сцепление и управляемость как на сухом, так и на мокром покрытии, а также высокий акустический и ездовой комфорт.

Первое впечатление от езды на Renault Arkana, обутой в Gislaved Premium Control 215/60/R17, тишина в салоне. Шинам, выпускающимся на калужском предприятии, удается отфильтровывать дорожный шум просто-таки мастерски даже на основательно разбитых дорогах. Секрет кроется, прежде всего, в резиновой смеси, формула которой направлена на решение сразу нескольких задач. За повышение износостойкости отвечают адаптированные функциональные полимеры, а особые ингредиенты премиум-класса работают на шумоподавление. Но даже в больше степени шумы гасят гибкая боковина, сбалансированная усиленным бортом шины и, конечно же, хитроумный протектор. Мостообразные перемычки в канавках плечевой зоны играют роль шумоуловителей, как бы замыкающих звуки качения внутри рисунка протектора.

За управляемость помимо сбалансированного состава компаунда отвечает классический асимметричный дизайн. Внешняя и внутренняя сторона протектора здесь заметно отличаются. Таким образом удается сохранять большое количество резины в пятне контакта. Три асимметричных центральных ребра в центре протектора обеспечивают хорошую курсовую устойчивость и точность управления при маневрировании. Эти особенности способствуют собранности машины. В быстрых виражах резина не подламывается и почти не пищит, опасных смещений и срывов с траектории тоже не наблюдается. Здесь работают, прежде всего, боковые части шины, обеспечивающие минимальную деформацию блоков.

Автомобиль с такими покрышками также максимально собран при начале движения, его непросто сорвать в пробуксовку при старте, даже на мокром асфальте. Одним словом, у этой модели отличный зацеп, а небольшая масса шин заметно снижает инертность. В итоге водитель в полной мере ощущает связь с машиной.

При движении по основательно разбитому асфальту и грунтовкам Premium Control проявляет себя как шина, ориентированная на комфортную езду. Попросту говоря. эти покрышки становятся дополнительным инструментом амортизации. Здесь нужно сказать спасибо как сбалансированному составу резиновой смеси, так и умелой комбинации жестких и упругих элементов в конструктиве. В результате Gislaved успешно сглаживают тычки от мелких и средних дефектов покрытия и при этом хорошо держат ударные нагрузки.

За уверенное торможение отвечают специальные 3D-канавки, точнее говоря - поперечные пазы на блоках протектора. Они предотвращают "прокатывание" блоков, поэтому при торможении повышается площадь поверхности, производящей трение. Особые макроблоки позволяют достигнуть максимальной площади в пятне контакта шины также при сильном боковом смещении. В результате мы имеем неизменно прогнозируемое замедление. Чтобы довести до срабатывания ABS, нужно сильно постараться. Мы поездили также и по мокрой дороге после сильного дождя, чтобы убедиться в эффективности Premium Control в противостоянии аквапланированию.

Серия проездов по глубоким лужам не оставила сомнений - по мокрому с такой обувкой можно ехать даже на высоких шоссейных скоростях - технологии работают, автомобиль не "уплывает" с курса. Происходит же следующее - разнокалиберные насечки и нарезки на ребрах протектора помогают оперативно осушить пятно контакта. Влага эффективно выводится через эти широкие продольные дренажи.

Подводя итог, можно сказать, что шины Gislaved хорошо сбалансированы и подходят как для спокойной, так и активной езды по дорогам разного качества. Акцент на курсовую устойчивость, умение противостоять аквапланированию, эффективное торможение и ездовой комфорт - все это плюсы новой российской резины.

В летнем сезоне 2025 года шины Premium Control будут доступны в 13 типоразмерах с посадочным диаметром от 15 до 17 дюймов. Цены стартуют от 5 500 рублей за шину наименьшей размерности. За единицу же с параметрами 215/60/R17 продавцы попросят сегодня от 12 тысяч рублей. Это заметно дороже, чем стоят аналоги массового сегмента, но за качество, как это обычно бывает, нужно платить.