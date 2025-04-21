За какие машины не придется платить утильсбор

Отсутствие ряда премиальных авто в списке Минпромторга позволяет ввозить их в РФ с меньшими пошлинами. Владельцы смогут сэкономить сотни тысяч рублей благодаря расчету утильсбора по упрощенной методике.

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«Многие премиальные машины из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не отражены в списке Минпромторга по уплате утильсбора. Это означает, что пошлины при их ввозе будут рассчитываться по экономичной методике», – сообщили эксперты «Известиям».

Среди моделей, не попавших в перечень Минпромторга, – гибриды BMW 330E, X3 30E, X5 45E, Audi A6 50 TFSI E, Mercedes GLC 300DE и Buick Encore. Например, при ввозе трехлетнего BMW X3 30E из Беларуси утильсбор составит лишь 15 600 рублей (при условии растаможки в ЕАЭС год назад). Тогда как утильсбор для автомобиля BMW X3 30I обойдется в более чем 606 тысяч рублей.

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Напомним, с 1 мая 2025 года в России вступят в силу новые правила расчета утилизационного сбора для ввозимых автомобилей. Ожидается, что в первую очередь подорожают модели, которые традиционно поставлялись через Киргизию и Беларусь – их стоимость может вырасти от 10 до 25 %. Для частных лиц, ввозящих автомобили с двигателем до 3 литров для личного пользования, сохраняются льготные тарифы.