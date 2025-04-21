Автоэксперт Ожогин объяснил, что такое стандарты и допуски моторного масла
Директор компании Vertex Group (производителя бренда Tamashi) Константин Ожогин рассказал "Российской газете", как понять, какое моторное масло лучше всего подойдет вашему автомобилю.
Чтобы выбрать лучшее масло для своей машины, необходимо следовать рекомендациям сервисной книжки автомобиля. В ней указаны: спецификации, допуски, класс вязкости и условия эксплуатации по четырем основным классификациям (API, ILSAC, SAE, JASO).
API является самой распространенной классификацией (например, API SM). Первая буква класса указывает на тип двигателя. S (service) - для бензиновых двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков. C (commercial) - для дизельных коммерческих грузовиков, и другой крупной техники.
Вторая буква сообщает об эксплуатационных характеристиках масел - каждому новому классу присваивается следующая по алфавиту буква.
Дробная запись (например, API SL/CF) говорит, что перед нами универсальное масло, которое можно использовать и в бензиновом, и в дизельном двигателе.
Классификация ILSAC предъявляет уточненные требования к конечному продукту и может рассматриваться как дополнение к классификации API.
Маркировка SAE классифицирует масла по вязкости для подбора под конкретный двигатель. Зимние масла обозначаются индексами от 0W до 25W - чем меньше число, тем лучше масло сохраняет текучесть на морозе. Летние варианты маркируются как SAE 20, 30, 40 и так далее - чем выше число, тем стабильнее масло при высоких температурах. Универсальные (всесезонные) масла объединяют оба показателя, например SAE 5W-40.
Классификация согласно стандарту JASO подразделяет масла на категории FB, FC, FD - для двухтактных двигателей. А для четырехтактных - категории MA, MA1, MA2. Каждая категория имеет свои специфические требования к маслу, а их соответствие гарантирует надлежащую смазку и защиту мотора.
Для дизельных двигателей JASO ввёл отдельную группу стандартов. Они учитывают склонность дизелей к образованию сажи, коррозии и окислению. DH-1 - универсальное масло для дизелей с высоким содержанием серы в топливе. DH-2 применяется для коммерческой техники и учитывает наличие фильтров и каталитических систем. DL-1 - для легковых автомобилей с дизельными моторами и современными системами очистки выхлопа.
Можно ли использовать масло 5W-40 вместо 5W-30
Поэтому выбирайте масло не на "вкус и цвет", а по сервисной книжке своего автомобиля - отметил специалист.