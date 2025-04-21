Что такое стандарты и допуски моторного масла

Директор компании Vertex Group (производителя бренда Tamashi) Константин Ожогин рассказал "Российской газете", как понять, какое моторное масло лучше всего подойдет вашему автомобилю.

© Российская Газета

Чтобы выбрать лучшее масло для своей машины, необходимо следовать рекомендациям сервисной книжки автомобиля. В ней указаны: спецификации, допуски, класс вязкости и условия эксплуатации по четырем основным классификациям (API, ILSAC, SAE, JASO).

API является самой распространенной классификацией (например, API SM). Первая буква класса указывает на тип двигателя. S (service) - для бензиновых двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков. C (commercial) - для дизельных коммерческих грузовиков, и другой крупной техники.

Вторая буква сообщает об эксплуатационных характеристиках масел - каждому новому классу присваивается следующая по алфавиту буква.

Дробная запись (например, API SL/CF) говорит, что перед нами универсальное масло, которое можно использовать и в бензиновом, и в дизельном двигателе.

Классификация ILSAC предъявляет уточненные требования к конечному продукту и может рассматриваться как дополнение к классификации API.

Маркировка SAE классифицирует масла по вязкости для подбора под конкретный двигатель. Зимние масла обозначаются индексами от 0W до 25W - чем меньше число, тем лучше масло сохраняет текучесть на морозе. Летние варианты маркируются как SAE 20, 30, 40 и так далее - чем выше число, тем стабильнее масло при высоких температурах. Универсальные (всесезонные) масла объединяют оба показателя, например SAE 5W-40.

Классификация согласно стандарту JASO подразделяет масла на категории FB, FC, FD - для двухтактных двигателей. А для четырехтактных - категории MA, MA1, MA2. Каждая категория имеет свои специфические требования к маслу, а их соответствие гарантирует надлежащую смазку и защиту мотора.

Для дизельных двигателей JASO ввёл отдельную группу стандартов. Они учитывают склонность дизелей к образованию сажи, коррозии и окислению. DH-1 - универсальное масло для дизелей с высоким содержанием серы в топливе. DH-2 применяется для коммерческой техники и учитывает наличие фильтров и каталитических систем. DL-1 - для легковых автомобилей с дизельными моторами и современными системами очистки выхлопа.

Можно ли использовать масло 5W-40 вместо 5W-30

Поэтому выбирайте масло не на "вкус и цвет", а по сервисной книжке своего автомобиля - отметил специалист.