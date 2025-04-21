Назван порядок действий при угоне автомобиля

Не секрет, что во всем мире транспортные средства угонялись с момента их появления. Воры уводили коней, повозки, даже кареты. Наша страна не стала исключением в этом процессе, особенно сейчас, когда цены на автомобили взлетели до небес. Что делать автовладельцу в случае угона машины в первые часы после его пропажи, рассказывает портал Pravda.Ru.

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Издание напоминает, что если автомобиль исчез с места парковки, это не всегда угон, поскольку, он мог быть эвакуирован на штрафстоянку или оказался в руках родственников. Однако, если все подобные причины исключены — необходимо начинать действовать, поскольку реальные шансы вернуть машину есть именно в первые часы после пропажи.

Следует также помнить, что российское законодательство различает угон и хищение.

«Согласно ст. 166 УК РФ, угон — это использование автомобиля без цели присвоения (например, чтобы покататься). Если же ТС забрали для перепродажи или на запчасти, это уже хищение — ст. 158 УК РФ. Поэтому, как правило, сначала дело возбуждают по статье об угоне, а если авто не найдут за 10 дней —переквалифицируют как кражу», - уточняет портал.

По мнению специалистов, в первые часы после угона, когда уже проверены все родственники и знакомые, которые могли перегнать машину, следует обзвонить штрафстоянки. В Москве это проще сделать через портал mos. ru, avtokod. ru, приложение «Парковки Москвы» или позвонив по номеру 112.

Если все тщетно, то следует обратиться в полицию и заявить о пропаже автомобиля. При этом необходимо не забыть получить от стражей порядка справку об угоне, талон-уведомление и акт приема ключей и ПТС. Если на машину оформлено КАСКО — уведомите свою страховую компанию.

Как сэкономить на ОСАГО

Если же пропавшую машину удалось обнаружить самостоятельно, например, в соседнем дворе, то к ней не следует прикасаться, надо лишь вызвать полицию, которая заберет авто и вернет его в течение месяца, проведя все необходимые технические и криминалистические экспертизы.