В России заметно подорожали услуги шиномонтажа

В марте нынешнего года такая услуга в стране стоила в среднем 7219 рублей, пишут «Известия» со ссылкой на аналитиков сети автосервисов Fit Service. Это на 12 процентов больше, чем год назад. Поскольку сезон замены шин на летние в этом году начался раньше, в марте сервисы зафиксировали всплеск спроса, а в апреле, наоборот, произошел спад.

В начале весны водители начали массово менять покрышки в Южном, Центральном, Северо-Кавказском, Приволжском, Северо-Западном федеральных округах, отмечают эксперты. А в Уральском, Сибирском и Дальневосточном округах автомобилисты решили подождать до апреля.

В результате в марте спрос на услуги шиномонтажа вырос на 78 процентов по сравнению с тем же месяцем 2024 года. Еще сильнее выросло число сопутствующих услуг в чеках — на 82 процента.

А вот в апреле сервисы оказались менее загружены: было оказано на 15 процентов меньше услуг, чем в апреле прошлого года.

Как сэкономить на ТО

В прошлом году российские заводы выпустили 34,5 миллиона шин. Это на 13 процентов больше, чем годом ранее, и лучший результат с 2022 года. Однако до уровня 2021-го отрасль все еще не дотягивает, и в 2025-м ей прочат падение из-за сокращения автомобильного рынка. Шины тем временем дорожают: в марте сообщалось, что средняя стоимость летней резины за год выросла на 3,6 процента, зимней — на 8,9 процента.