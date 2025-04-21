АвтоВАЗ объяснил, когда прекратят выпускать Lada Granta

С появлением нового семейства Lada Iskra в модельной линейке АвтоВАЗа вновь возник закономерный вопрос: является ли новинка заменой Lada Granta и когда последняя будет отправлена на пенсию.

На них дал ответ глава АвтоВАЗа Максим Соколов. По его словам, семейство Lada Granta будет выпускаться до тех пор, пока на неё сохраняется спрос, и она не является убыточной моделью для производства. Точка безубыточности - не менее 30 тысяч автомобилей в год. Для примера: в 2024 году тираж модели превысил 200 тысяч авто.

Как сэкономить на ОСАГО

В настоящее время Lada Granta представлена в кузовах типа седан, лифтбек и универсал. Седан "Лада Гранта" является самым доступным новым автомобилем: цены на него стартуют от 800 тысяч рублей.