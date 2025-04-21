Что делать с автомобилем после окончания гарантии

После пяти лет непрерывной эксплуатации и окончании гарантийного срока в автомобиле могут появиться скрытые дефекты, которые в дальнейшем приводят к непредвиденным расходам.

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Эксперты компании "СберАвто" в беседе с "Газетой.Ru" поделились рекомендациями, как вовремя обнаружить и устранить неисправности, чтобы продлить срок службы машины.

Эксперты настоятельно советуют проводить визуальный осмотр кузова не реже одного раза в год. Особое внимание следует уделять уязвимым зонам, таким как подкрылки и колесные арки, особенно если машина эксплуатируется в регионах с суровыми условиями. Также не лишним будет проверить состояние петель и замков, а также не оставлять без внимания небольшие вибрации и шумы, которые могут указывать на износ опор двигателя.

Важно также регулярно проверять состояние дренажей и следить за отсутствием жидкости в салоне. Во избежание плесени и повышенной влажности необходимо хранить транспорт в сухих и проветриваемых помещениях.

Ещё одна значимая мера - систематический контроль состояния топливных шлангов. Со временем они становятся менее гибкими и более хрупкими, что может привести к протечкам.

Вместе с тем специалисты рекомендуют регулярно проводить проверку электропроводки. Небольшие неполадки в работе стеклоподъемников, датчиков или кнопок могут быть вызваны окислением разъёмов, предупреждают они.

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